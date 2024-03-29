«Ростелеком» и «Росатом» займутся цифровым развитием Арктики

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Вся Россия

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  • © Фото Wirestock на Freepik
    © Фото Wirestock на Freepik

«Ростелеком» и «Атомэнергопром» (входит в «Росатом») заключили соглашение о долгосрочном сотрудничестве в области цифрового развития отдаленных и труднодоступных регионов России

Документ подписали на XIII Международном форуме «АТОМЭКСПО 2024» в Сочи.

Компании планируют обеспечить надежной телеком-связью береговые объекты Северного морского пути, промышленных кластеров, включая вахтовые поселки, а также объекты генерации электроэнергии. В частности, связь необходима для оснащения атомных станций малой мощности (АСММ). Первую подобную станцию уже строят в районе поселка Усть-Куйга в Республике Саха (Якутия).

«Это соглашение — важный инструмент для выполнения задач в области цифрового развития отдаленных и труднодоступных регионов. Совместные усилия обеих сторон помогут реализовать проекты в этой области, включая обеспечение связи между поселками Теплый Ключ и Усть-Куйга», — отметил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

Видеонаблюдение, безопасность на дорогах и образование:

«Ростелеком» как крупнейший интегрированный провайдер цифровых решений укрепляет отраслевые партнерства многие годы. Наращивание сотрудничества с Госкорпорацией «Росатом» — значимый шаг в развитии технологий для разных отраслей экономики, включая атомную энергетику. Экспертная позиция наших компаний и обширный опыт в области цифровизации станут единым фундаментом, который позволит расширить наше взаимодействие, основанное на принципах экономики доверия», — отметил вице-президент, директор по работе с корпоративными заказчиками «Ростелекома» Алексей Подрябинников.

В 2023 году «Ростелеком» запустил в Краснодаре Центр управления и мониторинга сети. Он контролирует 42 региона РФ.

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