Западный Центр управления и мониторинга сети (ЦУМС-Запад) будет круглосуточно следить за надежностью сетевой инфраструктуры «Ростелекома». Запуск центра ускорит реагирование на происшествия, повысит управляемость сети и качество цифровых услуг, в том числе — телевидения и телефонии. 14 марта ЦУМС-Запад запустили в краснодарском головном офисе «Ростелекома». От провайдера в запуске участвовали старший вице-президент по технической инфраструктуре Алексей Сапунов, вице-президент по техническому сервису и эксплуатации сети Сергей Онянов и вице-президент на Юге Сергей Мордасов. Также мероприятие посетил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель. Они рассказали приглашенным журналистам о том, как западный ЦУМС наблюдает за инфраструктурой запада России и магистральными каналами в Европу и Азию. Специалисты в реальном времени проверяют состояние сети в 42 регионах пяти федеральных округов — Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Северо-Западного и Приволжского.

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

Теперь все подразделения технической поддержки объединены одной системой New Trouble Ticket Managment (NTTM) собственной разработки «Ростелекома», что повышает управляемость и скорость решения задач при работе на сети. ЦУМС-Запад должен работать в связке с ЦУМС-Восток, который «Ростелеком» планирует открыть в Новосибирске, — он будет управлять сетью на востоке страны. При необходимости западный центр мониторинга в Краснодаре сможет служить резервным восточному и контролировать инфраструктуру по всей РФ.

От «медного» интернета до технологий с «умной начинкой»: Как «Ростелеком» улучшает качество обслуживания в Краснодарском крае

Сейчас ЦУМС-Запад контролирует: около 3 тыс. серверов,

более 775 тыс. узлов сетей компании,

свыше 5 млн устройств клиентов,

более 25 млн обследуемых параметров всего,

сетевую инфраструктуру общей длиной более 108 тыс. км. Каждый узел проверяется в диапазонах от 30 секунд до 5 минут. Центр мониторинга работает на отечественном программном обеспечении. Отдельная группа следит за устойчивостью интерактивного телевидения — около 1,5 тыс. цифровых каналов и 2,4 млн сессий индивидуальных клиентов постоянно под контролем умных систем и техэкспертов.



Входящий трафик от общего числа интернет-пользователей, систем и цифровых сервисов составляет около 12 Тбит/с, исходящий — более 3,6 Тбит/с.

© Фото пресс-службы «Ростелекома»

Сергей Онянов показал журналистам, что сотрудники наблюдают на мониторах. На одном — суммарное число пользовательских сессий, в тот момент оно составляло 7,5-8 млн физлиц. На другом — состояние аплинков (каналов с большой пропускной способностью), ведущих трафик к Франкфурту и Стокгольму и состояние магистральной сети, соединяющей Европу и Азию. На третьем — загрузка первой и второй линий технической поддержки (всплески обращений свидетельствуют об авариях на сетях). На других экранах видна статистика телевидения, телефонии и ошибок по сервисам. «Надежность сети — основной приоритет «Ростелекома». Учитывая экономическую и геополитическую ситуацию, мы создали два географически резервируемых ЦУМС на западе и востоке страны. Это важнейший проект трансформации как организационной структуры, так и ИТ-ландшафта нашей компании. ЦУМС работает в тесной связке с Центром кибербезопасности, что позволяет нам полностью контролировать состояние сети. Применение искусственного интеллекта в будущем повысит эффективность управления сетью. Уже сейчас около 12% событий на магистральной, региональной СПД и транспортной сети коррелируются с помощью машинного обучения», — рассказал Сапунов. Он добавил, что организация ЦУМС была трудозатратной, поскольку часть сотрудников пришлось перевозить из других городов, а остальных — искать и нанимать уже в Краснодаре. При этом спикеры несколько раз упоминали краснодарскую университетскую среду как потенциальный источник кадров. «Наш регион в свое время задержался в обычном, аналоговом режиме, но последние 5-6 лет мы огромными темпами шагаем к цифровым технологиям. Мировая практика показывает: чем выше уровень развития инфраструктуры — тем выше социально-экономические показатели и качество жизни. Мы ожидаем, что запуск Центра даст новый импульс экономике нашего региона и его социальной сфере. Прежде всего, это касается цифровизации, особенно в медицине, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ. Станут доступнее цифровые государственные услуги, количество которых регулярно растет», — отметил Александр Руппель.

Станет ли Краснодар цифровым городом: Интервью с топ-менеджером Schneider Electric