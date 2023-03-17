«Ростелеком» запустил в Краснодаре Центр управления и мониторинга сети. Он контролирует 42 региона РФ
Западный Центр управления и мониторинга сети (ЦУМС-Запад) будет круглосуточно следить за надежностью сетевой инфраструктуры «Ростелекома». Запуск центра ускорит реагирование на происшествия, повысит управляемость сети и качество цифровых услуг, в том числе — телевидения и телефонии.
14 марта ЦУМС-Запад запустили в краснодарском головном офисе «Ростелекома». От провайдера в запуске участвовали старший вице-президент по технической инфраструктуре Алексей Сапунов, вице-президент по техническому сервису и эксплуатации сети Сергей Онянов и вице-президент на Юге Сергей Мордасов. Также мероприятие посетил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель.
Они рассказали приглашенным журналистам о том, как западный ЦУМС наблюдает за инфраструктурой запада России и магистральными каналами в Европу и Азию. Специалисты в реальном времени проверяют состояние сети в 42 регионах пяти федеральных округов — Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Северо-Западного и Приволжского.
Теперь все подразделения технической поддержки объединены одной системой New Trouble Ticket Managment (NTTM) собственной разработки «Ростелекома», что повышает управляемость и скорость решения задач при работе на сети.
ЦУМС-Запад должен работать в связке с ЦУМС-Восток, который «Ростелеком» планирует открыть в Новосибирске, — он будет управлять сетью на востоке страны. При необходимости западный центр мониторинга в Краснодаре сможет служить резервным восточному и контролировать инфраструктуру по всей РФ.
От «медного» интернета до технологий с «умной начинкой»:
Сейчас ЦУМС-Запад контролирует:
- около 3 тыс. серверов,
- более 775 тыс. узлов сетей компании,
- свыше 5 млн устройств клиентов,
- более 25 млн обследуемых параметров всего,
- сетевую инфраструктуру общей длиной более 108 тыс. км.
Каждый узел проверяется в диапазонах от 30 секунд до 5 минут. Центр мониторинга работает на отечественном программном обеспечении.
Отдельная группа следит за устойчивостью интерактивного телевидения — около 1,5 тыс. цифровых каналов и 2,4 млн сессий индивидуальных клиентов постоянно под контролем умных систем и техэкспертов.
Входящий трафик от общего числа интернет-пользователей, систем и цифровых сервисов составляет около 12 Тбит/с, исходящий — более 3,6 Тбит/с.
Сергей Онянов показал журналистам, что сотрудники наблюдают на мониторах. На одном — суммарное число пользовательских сессий, в тот момент оно составляло 7,5-8 млн физлиц. На другом — состояние аплинков (каналов с большой пропускной способностью), ведущих трафик к Франкфурту и Стокгольму и состояние магистральной сети, соединяющей Европу и Азию. На третьем — загрузка первой и второй линий технической поддержки (всплески обращений свидетельствуют об авариях на сетях). На других экранах видна статистика телевидения, телефонии и ошибок по сервисам.
«Надежность сети — основной приоритет «Ростелекома». Учитывая экономическую и геополитическую ситуацию, мы создали два географически резервируемых ЦУМС на западе и востоке страны. Это важнейший проект трансформации как организационной структуры, так и ИТ-ландшафта нашей компании. ЦУМС работает в тесной связке с Центром кибербезопасности, что позволяет нам полностью контролировать состояние сети. Применение искусственного интеллекта в будущем повысит эффективность управления сетью. Уже сейчас около 12% событий на магистральной, региональной СПД и транспортной сети коррелируются с помощью машинного обучения», — рассказал Сапунов.
Он добавил, что организация ЦУМС была трудозатратной, поскольку часть сотрудников пришлось перевозить из других городов, а остальных — искать и нанимать уже в Краснодаре. При этом спикеры несколько раз упоминали краснодарскую университетскую среду как потенциальный источник кадров.
«Наш регион в свое время задержался в обычном, аналоговом режиме, но последние 5-6 лет мы огромными темпами шагаем к цифровым технологиям. Мировая практика показывает: чем выше уровень развития инфраструктуры — тем выше социально-экономические показатели и качество жизни. Мы ожидаем, что запуск Центра даст новый импульс экономике нашего региона и его социальной сфере. Прежде всего, это касается цифровизации, особенно в медицине, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ. Станут доступнее цифровые государственные услуги, количество которых регулярно растет», — отметил Александр Руппель.
Станет ли Краснодар цифровым городом:
«Сетевая инфраструктура «Ростелекома» сегодня — это не просто доступ в интернет, а нервная система нашего цифрового мира. Это и дата-центры, государственные и коммерческие организации, и системы жизнеобеспечения, и соцобъекты. Такая сеть должна быть максимально работоспособной, стабильной и надежной. ЦУМС, запущенный в Краснодаре, повысит надежность сетевой инфраструктуры и позволит нам эффективнее обеспечивать цифровизацию всех отраслей региональной экономики», — заявил Сергей Мордасов.
Благодаря тому, что ЦУМС-Запад объединил целый ряд систем линейно-технического учета, ускорился поиск данных о сети. Ключевую роль играет зонтичная система комплексной обработки событий из более чем 300 систем мониторинга. Она помогает быстро находить корневую причину аварии. Обнаружив ее, специалисты ЦУМС оперативно переводят связь на резервное оборудование и сохраняют бесперебойность в сети. Отдельная группа инженеровна взаимодействует с поставщиками энергетики и отслеживает электроснабжение инфраструктуры.
Помимо выявления и исправления неполадок ЦУМС помогает взаимодействовать с регуляторными органами и министерствами, координировать сетевые работы и обслуживать сети других провайдеров по проекту межоператорского сотрудничества (О2О). Особое внимание «Ростелеком» уделяет каналам связи различных спецслужб и ведомств и цифровому обслуживанию таких федеральных мероприятий, как единые дни голосования и госэкзамен.
О проектах, которые «Ростелеком» реализует в национальных интересах, можно узнать подробнее на сайте компании.