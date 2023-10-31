В Краснодарском крае незаконно вырубили деревья на 11 млн рублей

В лесничестве Крымского района срубили деревьев на 11 млн рублей

В ходе межведомственного заседания выяснилось, что в Крымском районе незаконно вырубили деревья. По предварительной оценке, ущерб составил 11 млн рублей, сообщили в пресс-службе администрации края.

Полицейские провели розыскные мероприятия на территории Крымского, Абинского, Лабинского и Мостовского районов и задержали лесорубов. Материалы направили в территориальные органы.

Ход уголовного дела контролирует прокуратура. Также ведомство начало проверку и даст оценку должностным лицам, которые должны следить за незаконной вырубкой.

Ранее Юга.ру писали, что власти Новороссийска перевели в муниципальную собственность 3 га леса. В прокуратуре назвали это незаконным и направили иски в суд.