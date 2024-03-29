Стала известна дата выхода политического триллера «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева

Краснодарский край, Вся Россия

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  • Кадр из трейлера к сериалу «Спойлер» © Скриншот видео с YouTube-канала «Кинопоиск Премьеры»
    Кадр из трейлера к сериалу «Спойлер» © Скриншот видео с YouTube-канала «Кинопоиск Премьеры»

Стало известно, когда зрители смогут увидеть первые серии политического триллера «Спойлер» (18+)

Премьера сериала состоится 18 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Новые серии будут размещать еженедельно по четвергам.

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Сценарий написали Сергей Минаев и Андрей Цибульский. Изначально проект назывался «Губер». Роли в сериале исполнили Максим Матвеев, Светланы Ходченкова, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Сергей Газаров, Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Александра Урсуляк и другие.

Действие происходит в несуществующей Куйбышевской области. Там готовятся к выборам губернатора. Бизнесмен Андрей Оболенский с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего главы региона Виктора Корецкого. Его задача заключается в том, чтобы оттянуть голоса у основного конкурента Александра Морозова и затем снять свою кандидатуру с выборов в пользу Корецкого. Постепенно Оболенский погружается в политические интриги и исследует размытые границы дозволенного на пути к власти.

Как писали Юга.ру, творческое объединение «22» приглашает краснодарцев 31 марта посмотреть и обсудить фильм «Четыреста ударов». Главный герой — трудный подросток Антуан Дуанель. Он живёт в тесной квартире со своей матерью и отчимом. Оба относятся к нему безразлично.

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Стала известна дата выхода политического триллера «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева
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