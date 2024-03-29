Стала известна дата выхода политического триллера «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева
Стало известно, когда зрители смогут увидеть первые серии политического триллера «Спойлер» (18+)
Премьера сериала состоится 18 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Новые серии будут размещать еженедельно по четвергам.
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Сценарий написали Сергей Минаев и Андрей Цибульский. Изначально проект назывался «Губер». Роли в сериале исполнили Максим Матвеев, Светланы Ходченкова, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Сергей Газаров, Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Александра Урсуляк и другие.
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