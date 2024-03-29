Стала известна дата выхода политического триллера «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева

Премьера сериала состоится 18 апреля 2024 года в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». Новые серии будут размещать еженедельно по четвергам.

Сценарий написали Сергей Минаев и Андрей Цибульский. Изначально проект назывался «Губер». Роли в сериале исполнили Максим Матвеев, Светланы Ходченкова, Анатолий Кот, Владимир Стеклов, Сергей Газаров, Андрей Мерзликин, Андрей Смоляков, Александра Урсуляк и другие.

Действие происходит в несуществующей Куйбышевской области. Там готовятся к выборам губернатора. Бизнесмен Андрей Оболенский с подачи ведущего политтехнолога страны становится кандидатом-спойлером действующего главы региона Виктора Корецкого. Его задача заключается в том, чтобы оттянуть голоса у основного конкурента Александра Морозова и затем снять свою кандидатуру с выборов в пользу Корецкого. Постепенно Оболенский погружается в политические интриги и исследует размытые границы дозволенного на пути к власти.