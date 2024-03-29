Крым и Адыгея вошли в лидеры по стоимости бензина среди регионов России
Исследовательское агентство «ПромРейтинг» на основании данных Федеральной службы государственной статистики опубликовало рейтинг регионов РФ по ценам на автомобильное топливо
Средняя потребительская цена на бензин в целом в феврале 2024 года составила 54,64 рубля/литр, на АИ-92 — 50,56 рубля, на АИ-95 — 55,23 рубля, на АИ-98 и выше — 68,64 рубля, на ДТ — 64,81 рубля.
Увеличение цен 0,1% и более зафиксировано в 31 регионе страны. Более всего в Камчатском крае — на 3,0%. Снижение отмечается лишь в 11 субъектах РФ. Заметнее всего в Ямало-Ненецком автономном округе — на 2,6%.
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В топ-10 регионов с самым дорогим бензином вошли Сахалинская область, Республика Саха, Магаданская область, Чукотский округ, Республика Крым, Камчатский и Забайкальский края, Республика Адыгея, Севастополь, Мурманская область.
В рейтинг регионов в самым дешевым бензином вошли Республика Коми, Алтайский край, Курганская область, Республика Татарстан, Новосибирская, Челябинская и Рязанская области, Республика Марий Эл, Кемеровская и Саратовская области.
Краснодарский край вошел в число регионов с самой низкой ценой на дизельное топливо — 59,96 рубля за литр. Средняя стоимость бензина АИ-92 составляет 51,64 рубля, АИ-95 — 57,04 рубля, АИ-98 и выше — 69,08 рубля.
Как писали Юга.ру, рейтинговое агентство RAEX составило локальные списки вузов по федеральным округам России. Первое место занял Кубанский государственный медицинский университет. Он возглавлял этот список и в 2023 году.