Крым и Адыгея вошли в лидеры по стоимости бензина среди регионов России

Средняя потребительская цена на бензин в целом в феврале 2024 года составила 54,64 рубля/литр, на АИ-92 — 50,56 рубля, на АИ-95 — 55,23 рубля, на АИ-98 и выше — 68,64 рубля, на ДТ — 64,81 рубля.

Увеличение цен 0,1% и более зафиксировано в 31 регионе страны. Более всего в Камчатском крае — на 3,0%. Снижение отмечается лишь в 11 субъектах РФ. Заметнее всего в Ямало-Ненецком автономном округе — на 2,6%.