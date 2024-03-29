Крым и Адыгея вошли в лидеры по стоимости бензина среди регионов России

Адыгея, Краснодарский край, Крым, В мире

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  • © Алёна Живцова, ЮГА.ру
    © Алёна Живцова, ЮГА.ру

Исследовательское агентство «ПромРейтинг» на основании данных Федеральной службы государственной статистики опубликовало рейтинг регионов РФ по ценам на автомобильное топливо

Средняя потребительская цена на бензин в целом в феврале 2024 года составила 54,64 рубля/литр, на АИ-92 — 50,56 рубля, на АИ-95 — 55,23 рубля, на АИ-98 и выше — 68,64 рубля, на ДТ — 64,81 рубля.

Увеличение цен 0,1% и более зафиксировано в 31 регионе страны. Более всего в Камчатском крае — на 3,0%. Снижение отмечается лишь в 11 субъектах РФ. Заметнее всего в Ямало-Ненецком автономном округе — на 2,6%.

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В топ-10 регионов с самым дорогим бензином вошли Сахалинская область, Республика Саха, Магаданская область, Чукотский округ, Республика Крым, Камчатский и Забайкальский края, Республика Адыгея, Севастополь, Мурманская область.

В рейтинг регионов в самым дешевым бензином вошли Республика Коми, Алтайский край, Курганская область, Республика Татарстан, Новосибирская, Челябинская и Рязанская области, Республика Марий Эл, Кемеровская и Саратовская области.

Краснодарский край вошел в число регионов с самой низкой ценой на дизельное топливо — 59,96 рубля за литр. Средняя стоимость бензина АИ-92 составляет 51,64 рубля, АИ-95 — 57,04 рубля, АИ-98 и выше — 69,08 рубля. 

Как писали Юга.ру, рейтинговое агентство RAEX составило локальные списки вузов по федеральным округам России. Первое место занял Кубанский государственный медицинский университет. Он возглавлял этот список и в 2023 году. 

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