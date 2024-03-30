Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»

Кадр из трейлера к фильму «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

Кадр из трейлера к фильму «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» состоится специальный показ комедийного хоррора «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» (18+)

Саша — потомственная варпирша. Одновременно с этим у девушки сильно развита эмпатия, поэтому она отказывается охотиться на людей. Когда разгневанные родители перекрывают поставки крови, жизнь Саши оказывается под угрозой. Вскоре она встречает Пола — разочаровавшегося во всём подростка с депрессией и суицидальными наклонностями.

В списке источников вдохновения режиссёр Ариан Луи-Сэз называет фильмы «Девушка возвращается одна ночью домой», «Выживут только любовники» и «Побудь в моей шкуре». Начало в 19:00, билеты в продаже. После просмотра зрителей ждёт обсуждение картины с кинокритиком Виктором Венгерским и психологом Евой Янг. В широкий прокат фильм выйдет 11 апреля.