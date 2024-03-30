Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца»

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к фильму «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog
    Кадр из трейлера к фильму «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» © Скриншот видео с YouTube-канала Kinoman, www.youtube.com/channel/UC6A-Z0jDKemh9-CwGbj5yog

В краснодарском кинотеатре «Монитор СБС» состоится специальный показ комедийного хоррора «Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца» (18+)

Саша — потомственная варпирша. Одновременно с этим у девушки сильно развита эмпатия, поэтому она отказывается охотиться на людей. Когда разгневанные родители перекрывают поставки крови, жизнь Саши оказывается под угрозой. Вскоре она встречает Пола — разочаровавшегося во всём подростка с депрессией и суицидальными наклонностями.

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В списке источников вдохновения режиссёр Ариан Луи-Сэз называет фильмы «Девушка возвращается одна ночью домой», «Выживут только любовники» и «Побудь в моей шкуре».

Начало в 19:00, билеты в продаже. После просмотра зрителей ждёт обсуждение картины с кинокритиком Виктором Венгерским и психологом Евой Янг. В широкий прокат фильм выйдет 11 апреля.

Как писали Юга.ру, сербский режиссер Эмир Кустурица планирует снимать свой новый фильм в Сочи. Это будет лента под названием «Инженер легких прогулок». Фильм расскажет историю молодого трубочиста, который ходит гулять с теми, кому нужна компания.

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