На Ставрополье пройдет международный фестиваль бега по пересеченной местности
На Кавминводах 6-7 апреля пройдет шестой международный фестиваль бега по пересеченной местности «Бештаугорский крест»
Мероприятие соберет порядка 500 спортсменов из более чем 100 городов и 45 регионов России и Беларуси.
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Фестиваль пройдет на склонах горы Бештау в районе Пятигорска и будет включать четыре дистанции для взрослых трейлраннеров, северную ходьбу и детский забег. Все дистанции короткие и очень техничные, с большим количеством подъемов и спусков и постоянной сменой поверхности троп.
«Участие в соревнованиях дает радость преодоления себя, возможность попробовать силы на горных склонах с постоянно меняющейся поверхностью от травяных склонов до скал и курумника», — считает соорганизатор фестиваля Анна Дюкова.
Зарегистрироваться для участия в фестивале можно по ссылке.
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