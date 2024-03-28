На Ставрополье пройдет международный фестиваль бега по пересеченной местности

На Кавминводах 6-7 апреля пройдет шестой международный фестиваль бега по пересеченной местности «Бештаугорский крест»

Мероприятие соберет порядка 500 спортсменов из более чем 100 городов и 45 регионов России и Беларуси.

Фестиваль пройдет на склонах горы Бештау в районе Пятигорска и будет включать четыре дистанции для взрослых трейлраннеров, северную ходьбу и детский забег. Все дистанции короткие и очень техничные, с большим количеством подъемов и спусков и постоянной сменой поверхности троп.

«Участие в соревнованиях дает радость преодоления себя, возможность попробовать силы на горных склонах с постоянно меняющейся поверхностью от травяных склонов до скал и курумника», — считает соорганизатор фестиваля Анна Дюкова.

Зарегистрироваться для участия в фестивале можно по ссылке.