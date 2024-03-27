В Сочи спасли заблудившегося в лесу мужчину

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

МЧС рассказало о спасении мужчины, потерявшегося в лесах Хостинского района Сочи

26 марта около часа ночи за помощью к спасателям обратился мужчина. Он не мог самостоятельно выбраться из леса районе Министерских озер Хостинского района Сочи. Об этом сообщила пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

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Потерявшийся связался с отрядом МЧС и рассказал, что не знает, где именно находится, и очень сильно замерз. Через три часа спасатели обнаружили промокшего заблудившегося мужчину и вывели его из леса к дороге.

Это оказался 32-летний житель Башкортостана. Он не был травмирован, но получил переохлаждение. Объяснять причину своего нахождения в лесу мужчина не стал.

Как писали ранее Юга.ру, в горах сочи за ночь 26 марта выпал почти метр снега. В городе устраняют последствия непогоды.

МЧС Сочи Спасение

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