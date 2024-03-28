В Краснодаре пройдет лекция «Учим собаку думать»

Встречу проводит Полина Чернегова — специалистка по поведению собак. Раньше занималась разными кинологическими видами спорта, теперь помогает наладить отношения с питомцем, занимается коррекцией сложного поведения, учит нужным навыкам для комфортной жизни.

Гости узнают, как учить собак не через кнут и пряник, что такое отбор поведения и шейпинг, чему и как можно научить собаку, используя эти методы. Также Чернегова вместе со своим питомцем покажет на практике, как это работает.

Тема будет полезна не только владельцам собак, но и просто людям, которым интересно побольше узнать о поведении животных.

Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.