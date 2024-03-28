В Краснодаре пройдет лекция «Учим собаку думать»

Краснодарский край

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  • © Фото Анны Петровой, Юга.ру
    © Фото Анны Петровой, Юга.ру

В Краснодаре 29 марта состоится лекция «Учим собаку думать» от местного образовательного проекта «Зарядка» (12+)

Встречу проводит Полина Чернегова — специалистка по поведению собак. Раньше занималась разными кинологическими видами спорта, теперь помогает наладить отношения с питомцем, занимается коррекцией сложного поведения, учит нужным навыкам для комфортной жизни.

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Гости узнают, как учить собак не через кнут и пряник, что такое отбор поведения и шейпинг, чему и как можно научить собаку, используя эти методы. Также Чернегова вместе со своим питомцем покажет на практике, как это работает.

Тема будет полезна не только владельцам собак, но и просто людям, которым интересно побольше узнать о поведении животных.

Лекция состоится в креативном кластере «Колос» по адресу улица Тургенева 14/1. Начало в 19:00, регистрация по ссылке. Оплата — пожертвования от 300 рублей.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском музее имени Коваленко 4 апреля состоится лекция «Данте и его трагедия» от местного образовательного проекта «Культпросвет». 

Афиша Животные Лекции Образование

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