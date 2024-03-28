Краснодарцев приглашают на лекцию «Данте и его трагедия»

В Краснодарском музее имени Коваленко 4 апреля состоится лекция «Данте и его трагедия» от местного образовательного проекта «Культпросвет» (12+)

Программа:

У нас есть Божественная комедия, у Данте есть его трагедия. Утрата и обретение Беатриче, о которой тысячи слов.

Присутствие и отсутствие жены Джеммы, о которой ни строчки.

Фатальное поражение в политической схватке, пожизненное изгнание из Флоренции — первой дантовской возлюбленной.

Жизнь ради священной христианской империи — и нет ее, этой империи.

Жизнь и поэзия ради победы Бога над дьяволом — и вот уже скоро будет Шекспир, а не Бог с дьяволом.

Лекцию читает профессор, заведующий кафедрой зарубежной литературы Кубанского государственного университета Алексей Татаринов.



Начало в 19:00. Стоимость участия 1000 рублей, предварительная запись по телефону +7 (989) 235-55-57. Музей Коваленко находится по адресу улица Красная, 15.

Поэма «Божественная комедия» Данте Алигьери — один из самых сложных текстов мировой литературы. По форме, это загробное видение, распространённый жанр в средневековой литературе. Делится на три части: «Ад», «Чистилище» и «Рай».