В Краснодаре пройдет благотворительная чердачная распродажа книг

Краснодарский край

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  • © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру
    © Фото Ангелины Трофименко, Юга.ру

В краснодарском магазине «Чарли» 6-7 апреля пройдет благотворительная распродажа книг (16+)

Посетителей ждут редкая литература от известных издательств до 300 рублей, отборная букинистика, открытки по 50 рублей. Кроме того, любой житель и гость города сможет дать своей библиотеке вторую жизнь, принеся то, с чем готов расстаться. Все собранные средства пойдут на оплату строительных материалов и кровельных работ для ремонта чердака в дореволюционном доме, где располагается магазин.

До 5 апреля можно принести свои книги, хорошее состояние приветствуется. Подробности по ссылке.

Благотворительная распродажа пройдет с 11:00 до 20:00 по адресу улица Красная, 69.

Как ранее писали Юга.ру, в Краснодаре открылась выставка живописи Игоря Михайленко «Сад».

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В Краснодаре пройдет благотворительная чердачная распродажа книг
В Краснодаре откроется выставка живописи Игоря Михайленко «Сад»

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