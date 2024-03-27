В Краснодаре пройдет благотворительная чердачная распродажа книг

Посетителей ждут редкая литература от известных издательств до 300 рублей, отборная букинистика, открытки по 50 рублей. Кроме того, любой житель и гость города сможет дать своей библиотеке вторую жизнь, принеся то, с чем готов расстаться. Все собранные средства пойдут на оплату строительных материалов и кровельных работ для ремонта чердака в дореволюционном доме, где располагается магазин.

До 5 апреля можно принести свои книги, хорошее состояние приветствуется. Подробности по ссылке.

Благотворительная распродажа пройдет с 11:00 до 20:00 по адресу улица Красная, 69.