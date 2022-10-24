В Краснодаре пластического хирурга осудили за смерть пациентки, но отпустили из зала суда

Пластического хирурга из Краснодара признали виновным в смерти пациентки. За решетку он не отправится

Из приговора суда известно, что в 2017 году пластический хирург Омар Халед Мохамад провел пациентке абдоминопластику. Но не учел, что женщина относилась к категории с высоким фактором риска развития тромбоэмболии.

Следствием установлено, что после операции хирург не наблюдал за пациенткой в должной мере и не обнаружил у нее послеоперационное осложнение в виде развития острой сердечно-сосудистой недостаточности. Из-за этого женщина скончалась.

На врача завели уголовное дело и признали его виновным по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). На суде мужчина вину не признал и сказал, что действовал в соответствии с регламентом.

Омару Халеду Мохамаду назначили наказание в виде ограничения свободы на 2 года. На основании п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ его освободили от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Ранее Юга.ру рассказывали про краснодарского хирурга Алену Верди, которая смогла трудоустроиться в местные клиники пластической хирургии, предъявив фальшивые дипломы о высшем образовании. С марта 2015-го по октябрь 2017 года женщина провела ряд хирургических операций, причинив пациенткам тяжкий вред здоровью.