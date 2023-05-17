Краснодарский суд взыскал 5 млн рублей с медклиники по иску модели Юлии Тарасевич. Девушка пострадала в результате пластики лица

Краснодарский край

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  • © Фото Михаила Ступина, Юга.ру
    © Фото Михаила Ступина, Юга.ру

После пластики у девушки перестали закрываться глаза, а лицо отекло и покрылось буграми

Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил иск Юлии Тарасевич и её супруга к ООО «Медист». С клиники в качестве компенсации морального вреда взыскали 3 млн рублей в пользу девушки и 500 тыс. рублей в пользу её супруга. Еще 1,5 млн рублей клиника должна выплатить в качестве штрафа за нарушение прав потребителей. Изначально модель хотела взыскать с клиник 35 млн рублей. 

Но суд не удовлетвори иск пары к ООО «Альфа-Бьюти». В объединенной пресс-службе судов края сообщили, что заявленные истцами требования не нашли обоснования.

Ранее Юга.ру писали, что в декабре 2020 года модель из Сочи Юлия Тарасевич решила обратиться в клинику пластической хирургии, чтоб удалить комки Биша, сделать блефаропластику и поднять мягкие ткани средней трети лица. 

После операции лицо Тарасевич покрылось буграми, а веки не закрываются. Хирурги утверждали, что у девушки генетическое заболевание. Но эксперты доказали, что противопоказаний к операции не было и доказали связь между операцией и причинением тяжкого вреда здоровью. Операции проводились в клиниках ООО «Медист» и ООО «Альфа-Бьюти».

Известно, что девушку оперировали Омар Халед и Андрей Комаров. В феврале 2022 году в отношении них завели уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). А в октябре 2022 года Омара Халеда Мохамада признали виновным в смерти пациентки, но отбывать наказание он не отправился из-за истечения срока давности.

Медицина Суд Хирургия

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Краснодарский суд взыскал 5 млн рублей с медклиники по иску модели Юлии Тарасевич. Девушка пострадала в результате пластики лица
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