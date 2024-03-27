В Краснодаре откроется выставка живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства

Представлены произведения, поступившие в коллекцию художественного музея имени Коваленко за последнее десятилетие. Экспозиция включает более 80 работ живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Среди авторов — Иван Похитонов, Александр Аполлонов, Джон Мюнере, Борис Санакоев, Александр Рубец, Даце Лиела, Николай Ротко, Александр Калугин, Михаил Архангельский, Валентин Папко и многие другие. Помимо картин можно будет увидеть самовары, игрушки, изделия из ткани, фаянца и фарфора.

Выставка будет работать до 26 мая по адресу улица Красная, 15.