В Краснодаре откроется выставка живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот фото из письма Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодаре 28 марта откроется выставка «Новые поступления музея. 2015-2023» (6+)

Представлены произведения, поступившие в коллекцию художественного музея имени Коваленко за последнее десятилетие. Экспозиция включает более 80 работ живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

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Среди авторов — Иван Похитонов, Александр Аполлонов, Джон Мюнере, Борис Санакоев, Александр Рубец, Даце Лиела, Николай Ротко, Александр Калугин, Михаил Архангельский, Валентин Папко и многие другие. Помимо картин можно будет увидеть самовары, игрушки, изделия из ткани, фаянца и фарфора.

Выставка будет работать до 26 мая по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском выставочном зале открылась экспозиция «Одна пора для кисти и пера». На выставке будут представлены работы членов Союза писателей города: Сергея Коваля, Ларисы Синенко и Михаила Куркчи. 

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В Краснодаре откроется выставка живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства
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