В Краснодаре откроется выставка живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства
В Краснодаре 28 марта откроется выставка «Новые поступления музея. 2015-2023» (6+)
Представлены произведения, поступившие в коллекцию художественного музея имени Коваленко за последнее десятилетие. Экспозиция включает более 80 работ живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.
Среди авторов — Иван Похитонов, Александр Аполлонов, Джон Мюнере, Борис Санакоев, Александр Рубец, Даце Лиела, Николай Ротко, Александр Калугин, Михаил Архангельский, Валентин Папко и многие другие. Помимо картин можно будет увидеть самовары, игрушки, изделия из ткани, фаянца и фарфора.
Выставка будет работать до 26 мая по адресу улица Красная, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском выставочном зале открылась экспозиция «Одна пора для кисти и пера». На выставке будут представлены работы членов Союза писателей города: Сергея Коваля, Ларисы Синенко и Михаила Куркчи.