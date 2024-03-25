В Краснодаре пройдет выставка «Одна пора для кисти и пера»

Краснодарский край

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  • Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский краевой выставочный зал изобразительных искусств © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В Краснодарском выставочном зале 26 марта откроется экспозиция «Одна пора для кисти и пера» (12+)

На выставке будут представлены работы членов Союза писателей Краснодара: Сергея Коваля, Ларисы Синенко и Михаила Куркчи. Экспозицию дополнят картины из личного собрания Михаила Куркчи. Коллекционер собирает произведения искусства на протяжении всей жизни. В его собрание вошли работы художников из Франции, Испании и разных городов России.

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Всего в экспозиции представят около 50 картин. Выставка будет работать до 31 марта по адресу: улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.

Как писали ранее Юга.ру, с 8 по 14 апреля в Краснодаре пройдет фестиваль для поклонников аниме и корейской культуры.

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