В Краснодаре пройдет выставка «Одна пора для кисти и пера»
В Краснодарском выставочном зале 26 марта откроется экспозиция «Одна пора для кисти и пера» (12+)
На выставке будут представлены работы членов Союза писателей Краснодара: Сергея Коваля, Ларисы Синенко и Михаила Куркчи. Экспозицию дополнят картины из личного собрания Михаила Куркчи. Коллекционер собирает произведения искусства на протяжении всей жизни. В его собрание вошли работы художников из Франции, Испании и разных городов России.
Всего в экспозиции представят около 50 картин. Выставка будет работать до 31 марта по адресу: улица Рашпилевская, 32. Стоимость билетов 50-100 рублей.
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