Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Генрика Ибсена
В краснодарской фотостудии «Ретроградъ» 29 марта состоится встреча «Женщина с моря: лекция о героинях Генрика Ибсена» (16+)
Участники погрузятся в эстетику рубежа 19-20 веков и поговорят о норвежском драматурге, без которого невозможно представить современный театр. Ибсен стоял у истоков направления, которое называется «новой драмой».
«Для обсуждения мы выбрали три культовые пьесы великого автора, объединенные темой женщины. «Нора, или Кукольный дом», «Гедда Габлер», «Женщина с моря» и по сей день украшают подмостки мировых театров, а их героинь так же почетно сыграть для актрисы, как для актера — роль Гамлета. Уже в ту эпоху эти пьесы скандализировали публику, возведя Ибсена на престол одного из главных борцов за права женщин», — рассказали организаторы.
Встречу проводят лекторы образовательного проекта Vita Nuova Вера Ткаченко и Елена Хомухина.
Афиша Краснодара:
Начало в 20:00. Стоимость участия 1000 рублей, регистрация по ссылке. Фотостудия «Ретроградъ» находится по адресу улица Красная, 64.
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