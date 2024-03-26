Краснодарцев приглашают на лекцию о творчестве Генрика Ибсена

Участники погрузятся в эстетику рубежа 19-20 веков и поговорят о норвежском драматурге, без которого невозможно представить современный театр. Ибсен стоял у истоков направления, которое называется «новой драмой».

«Для обсуждения мы выбрали три культовые пьесы великого автора, объединенные темой женщины. «Нора, или Кукольный дом», «Гедда Габлер», «Женщина с моря» и по сей день украшают подмостки мировых театров, а их героинь так же почетно сыграть для актрисы, как для актера — роль Гамлета. Уже в ту эпоху эти пьесы скандализировали публику, возведя Ибсена на престол одного из главных борцов за права женщин», — рассказали организаторы.

Встречу проводят лекторы образовательного проекта Vita Nuova Вера Ткаченко и Елена Хомухина.