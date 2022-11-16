В горах Сочи заготовили кукурузу и соль для подкормки диких животных зимой

Краснодарский край

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  • © Фото wirestock, ru.freepik.com
    © Фото wirestock, ru.freepik.com

Экологи курорта «Роза Хутор» расставили специальные кормушки с полезным питанием для диких животных, чтобы помочь им пережить зиму

Руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев рассказал, подкормка животных — добрая традиция, которая помогает сохранить биоразнообразие Сочинского национального парка. Экологи внимательно наблюдают за популяцией копытных и хищников на территории курорта и в непосредственной близости от него, знают пути миграции, численный состав и видовое разнообразие исходя из временных рамок мониторинга и подкормки. На территории курорта установили 6 подкормочных станций. Места для них определили совместно со специалистами Сочинского национального парка.

Фотоловушки у кормовых станций показали, что самые частые гости здесь — олени, кабаны и косули. А камера, которая находится в высокогорье, показала, что туда приходят даже редкие серны. Также заглядывают к кормушкам медведи, шакалы, лисы, еноты, барсуки. За годы наблюдений экологи убедились — животные зимой предпочитают кукурузу, для подкормки зверей уже закупили 250 килограммов этого лакомства. 

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«Помимо кукурузы, мы наполняем кормушки солью. В ней содержатся определенные минералы и полезные вещества, которые способствуют улучшению метаболизма зверей, действуют как природный антисептик и очень полезны для будущих мам. Если человек получает необходимое количество соли с пищей, то олени и косули слизывают её с камней. В зимний период, когда в горах всё покрыто снегом, это не просто сделать, соли животным не хватает», — добавил Денис Рыльцев. 

  • Снимок с фотоловушки на территории курорта «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    Снимок с фотоловушки на территории курорта «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • Снимок с фотоловушки на территории курорта «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    Снимок с фотоловушки на территории курорта «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • Снимок с фотоловушки на территории курорта «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    Снимок с фотоловушки на территории курорта «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Как писали Юга.ру, в сочинском тоннеле Новоскальный по дороге из Адлера в Красную Поляну утром 2 ноября заблудился бурый медведь. В Новороссийске выпустили на волю спасенную косулю, в заказник под Горячим Ключом — 26 ланей. А амурская тигрица, изъятая у частного лица в Краснодарском крае, переехала в зоосад Деда Мороза.

Животные Роза Хутор Сочи Экология

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