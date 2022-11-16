В горах Сочи заготовили кукурузу и соль для подкормки диких животных зимой

Экологи курорта «Роза Хутор» расставили специальные кормушки с полезным питанием для диких животных, чтобы помочь им пережить зиму

Руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев рассказал, подкормка животных — добрая традиция, которая помогает сохранить биоразнообразие Сочинского национального парка. Экологи внимательно наблюдают за популяцией копытных и хищников на территории курорта и в непосредственной близости от него, знают пути миграции, численный состав и видовое разнообразие исходя из временных рамок мониторинга и подкормки. На территории курорта установили 6 подкормочных станций. Места для них определили совместно со специалистами Сочинского национального парка.

Фотоловушки у кормовых станций показали, что самые частые гости здесь — олени, кабаны и косули . А камера, которая находится в высокогорье, показала, что туда приходят даже редкие серны . Также заглядывают к кормушкам медведи, шакалы, лисы, еноты, барсуки . За годы наблюдений экологи убедились — животные зимой предпочитают кукурузу, для подкормки зверей уже закупили 250 килограммов этого лакомства.

Читайте также: В горах Сочи после снежной зимы подкармливают копытных животных

«Помимо кукурузы, мы наполняем кормушки солью. В ней содержатся определенные минералы и полезные вещества, которые способствуют улучшению метаболизма зверей, действуют как природный антисептик и очень полезны для будущих мам. Если человек получает необходимое количество соли с пищей, то олени и косули слизывают её с камней. В зимний период, когда в горах всё покрыто снегом, это не просто сделать, соли животным не хватает», — добавил Денис Рыльцев.

Снимок с фотоловушки на территории курорта «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Снимок с фотоловушки на территории курорта «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Снимок с фотоловушки на территории курорта «Роза Хутор» © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»