«Локомотив-Кубань» победил лидера чемпионата

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» 26 марта одержал победу над УНИКСом, действующим чемпионом и лидером Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» и УНИКС 26 марта встречались в четвертый раз за сезон. В каждом из трех предыдущих случаев победу одерживала команда, принимающая соперника на домашней арене, и этот матч исключением не стал. Перед трибунами краснодарского «Баскет-Холла» (напомним, что всю выручку от билетов клуб пожертвовал «Красному кресту») игроки «Локо» с первых минут вышли вперед и довольно долго держались впереди на дистанции 7-10 очков. В третьей четверти УНИКСу удалось сравнять счет и даже выйти вперед — 69:67, однако хозяева совершили мощный ответный рывок и, вернув себе комфортное лидерство, засушили игру. Итог — победа со счетом 90:82.

Игроки и тренеры «Локомотива-Кубань» радуются победе над УНИКСом 26 марта 2024 г. © Фото Фёдора Обмайкина

В конце первой четверти состоялся дебют за краснодарскую команду американского защитника Патрика Миллера — он провел матч весьма уверенно, за 18 минут набрав 9 очков и сделав 6 результативных передач.

Патрик Миллер (с мячом) © Фото Фёдора Обмайкина

Больше всех очков по итогам игры (25) набрал форвард «Локо» ДеВон Акун-Перселл. Также он сделал 6 перехватов — это его личный рекорд в лиге и второй результат сезона.

ДеВон Акун-Пёрселл © Фото Фёдора Обмайкина

«Перед тем, как выйти вперед, УНИКС всю третью четверть играл «большим составом»: на паркете одновременно находились все трое их самых высоких игроков. Благодаря этому им удалось остановить нашу атаку, мы перестали двигать мяч, вместо этого то и дело упираясь в этих игроков. Так что я сказал команде, что надо вернуться к той игре, что мы показывали в первой половине — взвинтить темп и активнее делиться мячом. У них преимущество в росте? Но у нас — в скорости! Думаю, в 4-й четверти это нам хорошо удалось», — сказал после матча главный тренер «Локо» Александер Секулич.

Александер Секулич, главный тренер «Локомотива-Кубань» © Фото Фёдора Обмайкина

Благодаря этой победе «Локомотив-Кубань» поднялся на третье место в турнирной таблице. До лидирующего дуэта УНИКС — ЦСКА две победы; сыграть в регулярном чемпионате краснодарцам осталось 5 матчей. Чем выше место команда займет по итогам этой части сезона, тем легче соперник достанется в четвертьфинале. Ближайшие два матча «Локо» проведет на выезде (1 апреля — против ЦСКА; 4 апреля — против пермской «ПАРМЫ»), а дома в следующий раз сыграет 9 апреля, соперником будет «Зенит», который на данный момент идет на четвертом месте.