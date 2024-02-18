Баскетболист краснодарского «Локо» стал лучшим игроком Матча Звёзд

18 февраля в Москве состоялся Матч Всех Звёзд Единой лиги ВТБ сезона-2023/24. По итогам этого шоу-мероприятия одну из главных наград — приз самому ценному игроку — получил форвард ПБК «Локомотив-Кубань» ДеВон Акун-Пёрселл. Американец набрал 44 очка — это второй результат в истории Матчей Всех Звёзд лиги (рекорд установил Виталий Фридзон в 2021-м — 57 очков). Поэтому, даже несмотря на то, что его команда уступила со счётом 120:134, именно Акун-Пёрселл был признан лучшим. Впервые приз самому ценному игроку Матча Всех Звёзд получил действующий игрок «Локо».

«Это просто невероятно — получить награду в своём первом же в карьере Матче Всех Звёзд. С первых минут игры всё начало залетать, будто корзина стала огромной. Поэтому я бросал не раздумывая, едва только получал мяч», сказал ДеВон Акун-Пёрселл после финальной сирены.