«Локомотив-Кубань» и «Сочи» направят средства от продажи билетов на матчи на помощь пострадавшим в «Крокусе»

Спортивные команды Краснодарского края направят средства от продажи билетов на матчи в фонд помощи пострадавшим в «Крокусе»

Так, баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» перечислит выручку с матча с УНиКСом, который состоится 26 марта. Перевод сделают в пользу общественной организации «Российский Красный Крест».

«Мы не в силах вернуть потерянное, но, как настоящая семья, обязаны объединиться и показать, что никто не одинок в дни скорби», — написали в телеграм-канале клуба.

Все средства, вырученные на матче 22‑го тура МИР РПЛ между футбольными клубами «Сочи» и ЦСКА, также направят семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Встреча намечена на 30 марта.