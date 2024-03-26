«Локомотив-Кубань» и «Сочи» направят средства от продажи билетов на матчи на помощь пострадавшим в «Крокусе»
Спортивные команды Краснодарского края направят средства от продажи билетов на матчи в фонд помощи пострадавшим в «Крокусе»
Так, баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» перечислит выручку с матча с УНиКСом, который состоится 26 марта. Перевод сделают в пользу общественной организации «Российский Красный Крест».
«Мы не в силах вернуть потерянное, но, как настоящая семья, обязаны объединиться и показать, что никто не одинок в дни скорби», — написали в телеграм-канале клуба.
Все средства, вырученные на матче 22‑го тура МИР РПЛ между футбольными клубами «Сочи» и ЦСКА, также направят семьям погибших и пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Встреча намечена на 30 марта.
Напомним, в Подмосковье 22 марта произошел теракт. В здании «Крокус Сити Холла» сначала прогремели выстрелы, позже начался пожар. Мэр Краснодара отменил все массовые мероприятия в городе.
Позже стало известно, что в Краснодарском крае спортивные мероприятия будут проводить без развлечений. Кроме того, матчи будут начинать с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в Подмосковье.