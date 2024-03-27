Жительница Краснодара перевела мошенникам почти 23 млн рублей. Аферисты представились сотрудниками Центробанка и ФСБ
Мошенники вынудили 39-летнюю жительницу Краснодара взять в кредит 22 млн 700 тыс. рублей
В конце января ей поступил звонок якобы от сотрудника Центрального Банка России, который сообщил о попытке неизвестных оформить финансовое обязательство на её имя. Чтобы этого не произошло, женщине сказали незамедлительно взять кредит и перечислить все деньги на специальный расчетный счет.
Затем с краснодаркой связался другой неизвестный, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности лже-силовик убедил женщину выполнить все действия, к которым призывал работник финансового учреждения.
Действуя по инструкциям мошенников, женщина оформила в банках два денежных займа, один из которых под залог автомобиля. Также она обналичила средства с нескольких личных кредитных карт. Затем потерпевшая несколькими транзакциями перевела на указанный преступниками счет более 22 млн 700 тыс. рублей.
«Необходимо отметить, что общение правонарушителей со своей жертвой длилось более 20 дней. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае появился новый вид мошенничества. На этот раз он связан с налогами. От имени ФНС неизвестные отправляют электронные письма о выявлении подозрительных транзакций и активности.