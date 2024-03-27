Жительница Краснодара перевела мошенникам почти 23 млн рублей. Аферисты представились сотрудниками Центробанка и ФСБ

В конце января ей поступил звонок якобы от сотрудника Центрального Банка России, который сообщил о попытке неизвестных оформить финансовое обязательство на её имя. Чтобы этого не произошло, женщине сказали незамедлительно взять кредит и перечислить все деньги на специальный расчетный счет.

Затем с краснодаркой связался другой неизвестный, представившийся сотрудником Федеральной службы безопасности. Под угрозой привлечения к уголовной ответственности лже-силовик убедил женщину выполнить все действия, к которым призывал работник финансового учреждения.