Сотрудники банка помогли женщине уберечь от мошенников 3 млн рублей

Краснодарский край, Ставропольский край, Вся Россия

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  • © Фото pvproductions, ru.freepik.com
    © Фото pvproductions, ru.freepik.com

Команда управления безопасности Сбера в Крыму и на Ставрополье помогла женщине, попавшей под влияние злоумышленников

О том, что произошло, рассказал директор управления безопасности Юго-Западного Сбербанка Максим Завьялов:

«Вечером в офис Сбера в Симферополе за помощью пришла встревоженная девушка. Она рассказала, что её мама, живущая в Ставрополе, попала под влияние неизвестных: после звонка в мессенджере стала вести себя нетипично, нервно отвечала на звонки, затем перестала выходить на связь. Уже через пару минут мы связались с коллегами из Ставрополя и с самой женщиной. Работа всей нашей команды в двух городах до поздней ночи помогла убедить её как можно быстрее прийти в ближайший офис банка в Ставрополе. И только в отделении Сбера женщина поняла, что чуть не отдала злоумышленникам все свои сбережения».

Как объясняют в банке, этот вид мошенничества состоит из нескольких этапов.

Сначала в мессенджер приходит сообщение от неизвестного, который представляется коллегой или родственником. Он предупреждает о скором звонке от представителей правоохранительных органов и убеждает, что этот вызов нельзя игнорировать.

Затем с жертвой связывается «представитель правоохранительных органов», который настоятельно призывает к сотрудничеству и давит психологически, подготавливая к следующему звонку от «сотрудника банка».

Последний требует перевести деньги на «защищенный счёт»: электронный кошелек или в другой банк, взять кредит или положить средства на счёт мошенников через банкомат.

«Гарантируют доход только мошенники»:

Управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Алексей Чванов напомнил, что на Ставрополье банк ежегодно обучает финансовой грамотности клиентов всех возрастов: от молодежи до пожилых людей. «Кроме того, множество советов собрано в бесплатной онлайн-библиотеке знаний Сбера по кибербезопасности «Кибрарий». Помните, сотрудники правоохранительных органов и банков никогда не связываются с клиентами через мессенджеры и не просят перевести ваши деньги на другие счета», — добавил он.

В Краснодарском крае регулярно появляются новые виды мошенничества: 

Банки Безопасность Деньги Кредитование Мошенничество Сбербанк Финансовые махинации Финансы

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