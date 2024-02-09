Сотрудники банка помогли женщине уберечь от мошенников 3 млн рублей

Команда управления безопасности Сбера в Крыму и на Ставрополье помогла женщине, попавшей под влияние злоумышленников

О том, что произошло, рассказал директор управления безопасности Юго-Западного Сбербанка Максим Завьялов: «Вечером в офис Сбера в Симферополе за помощью пришла встревоженная девушка. Она рассказала, что её мама, живущая в Ставрополе, попала под влияние неизвестных: после звонка в мессенджере стала вести себя нетипично, нервно отвечала на звонки, затем перестала выходить на связь. Уже через пару минут мы связались с коллегами из Ставрополя и с самой женщиной. Работа всей нашей команды в двух городах до поздней ночи помогла убедить её как можно быстрее прийти в ближайший офис банка в Ставрополе. И только в отделении Сбера женщина поняла, что чуть не отдала злоумышленникам все свои сбережения».

Как объясняют в банке, этот вид мошенничества состоит из нескольких этапов.



Сначала в мессенджер приходит сообщение от неизвестного, который представляется коллегой или родственником. Он предупреждает о скором звонке от представителей правоохранительных органов и убеждает, что этот вызов нельзя игнорировать.



Затем с жертвой связывается «представитель правоохранительных органов», который настоятельно призывает к сотрудничеству и давит психологически, подготавливая к следующему звонку от «сотрудника банка».



Последний требует перевести деньги на «защищенный счёт»: электронный кошелек или в другой банк, взять кредит или положить средства на счёт мошенников через банкомат.

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