Аэропорту Сочи не разрешили «открыть небо» для иностранных авиакомпаний

Минтранс России не дал добро аэропорту Сочи ввести режим «открытого неба», который позволил бы иностранным авиакомпаниям летать через него в третьи страны

Воздушная гавань запрашивала возможность на ближайшие три года стать пересадочным хабом для перевозчиков из стран Ближнего Востока и СНГ — Бахрейна, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии, Иордании, Омана, Ливана, Пакистана, Ливии, Сирии, Эфиопии, Туниса, Марокко и ЮАР. «Въездной иностранный туристический поток в Сочи крайне низок, несмотря на введение в действие с 1 августа 2023 года электронной визы для въезда в Россию для иностранных граждан 55 стран», — отмечает генеральный директор «Аэродинамики» Алексей Старостин.

Нам подтвердили в пресс-службе аэропорта. «Аэропорт Сочи действительно запросил для себя открытое небо и пятую свободу воздуха с ограничениями, это важный элемент для развития трансферных перевозок через аэропорт Сочи в третьи страны, а также один из инструментов для развития въездного туристического потока и привлечения иностранных граждан в курортную столицу России и на всё Черноморское побережье», — говорится в официальном комментарии. В Минтрансе инициативу посчитали преждевременной, указав, что введение режима «открытого неба» в Сочи может негативно сказаться на транспортной доступности данного направления для российских граждан.