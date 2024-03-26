Из Минеральных Вод запустят прямые рейсы в Ухту

В конце марта из аэропорта Минеральных Вод начнут летать самолеты в Ухту

Авиакомпания «Северсталь» начнет выполнять рейсы из Минеральных Вод в Ухту. Первый полет запланирован 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта Минвод.

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Рейсы будут выполнять каждое воскресенье. Время в пути составит 3 часа 50 минут.



Напомним, что в июне 2023 года из Минеральных Вод стартовали прямые рейсы в Сыктывкар.

Ухта — город в Республике Коми. Он находится в пределах Тимано-Печорского бассейна, важного нефтегазодобывающего региона. На реке Ухта началась первая в России добыча нефти.