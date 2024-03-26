В Краснодаре обсудили мастер-план курорта «Новая Анапа»

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой Туризм.РФ
    © Фото предоставлено пресс-службой Туризм.РФ

В Краснодаре представили ключевые разделы проекта будущего пляжного курорта «Новая Анапа»

На мероприятии присутствовали представители администрации Краснодарского края, регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, Анапы, корпорации «Туризм.РФ» и внешние эксперты. Последние выступили с докладами по разделам проекта.

Собравшиеся обсудили вопросы технико-экономического обоснования, анализа рынка и рисков, маркетингового плана, оценки ресурсов, финансовых показателей и эффектов от реализации проекта.

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«Новую Анапу» планируют построить в районе станицы Благовещенской, в 25 км от Анапы. На странице проекта на сайте «Туризм.РФ» указано, что общая площадь территории 1,8 тыс. га.

Согласно нынешней версии мастер-плана, площадь земельных участков, входящих в программу комплексного развития территорий, составляет 986 га, за пределами туристической территории — 42,8 га. Таким образом, проектируемая территория составит 943 га.

231 га земли отдадут под объекты капитального строительства, 51 га составляет площадь существующей застройки (ПУ ФСБ и база отдыха). На 539 га запланированы объекты благоустройства и озеленения, в том числе 35 га пляжей и 37,6 га экотроп.

Как рассказали в пресс-службе «Туризм.РФ», показатели проекта будут учитывать высказанные в ходе подобных встреч мнения представителей региона. Итоговые значения отразят в конечной версии мастер-плана.

  • © Фото предоставлено пресс-службой Туризм.РФ
    © Фото предоставлено пресс-службой Туризм.РФ

Как писали Юга.ру. реализацию всесезонного семейного курорта «Новая Анапа» оценили в 500 млрд рублей. По данным одного из сервисов бронирований, проект будет приносить около 8 млрд налогов в год и удержит внутри страны примерно 80 млрд рублей.

Анапа Курорт «Новая Анапа» Курорты и туризм Строительство

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