В Краснодаре обсудили мастер-план курорта «Новая Анапа»

Собравшиеся обсудили вопросы технико-экономического обоснования, анализа рынка и рисков, маркетингового плана, оценки ресурсов, финансовых показателей и эффектов от реализации проекта.

На мероприятии присутствовали представители администрации Краснодарского края, регионального министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, Анапы, корпорации «Туризм.РФ» и внешние эксперты. Последние выступили с докладами по разделам проекта.

«Новую Анапу» планируют построить в районе станицы Благовещенской, в 25 км от Анапы. На странице проекта на сайте «Туризм.РФ» указано, что общая площадь территории 1,8 тыс. га.

Согласно нынешней версии мастер-плана, площадь земельных участков, входящих в программу комплексного развития территорий, составляет 986 га, за пределами туристической территории — 42,8 га. Таким образом, проектируемая территория составит 943 га.

231 га земли отдадут под объекты капитального строительства, 51 га составляет площадь существующей застройки (ПУ ФСБ и база отдыха). На 539 га запланированы объекты благоустройства и озеленения, в том числе 35 га пляжей и 37,6 га экотроп.

Как рассказали в пресс-службе «Туризм.РФ», показатели проекта будут учитывать высказанные в ходе подобных встреч мнения представителей региона. Итоговые значения отразят в конечной версии мастер-плана.