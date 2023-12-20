Прогнозируемая стоимость «Новой Анапы» уменьшилась вдвое — до 500 млрд рублей

Ее назвал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков на церемонии ежегодной премии отельеров АМОС. По его словам, новая стоимость курорта «Новая Анапа» по проекту проекту победителя конкурса оценивается в 500 млрд рублей.

Он добавил, что часть средств получат из государственного бюджета — эти деньги планируют потратить на инженерную инфраструктуру.