Прогнозируемая стоимость «Новой Анапы» уменьшилась вдвое — до 500 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

20 декабря стала известна новая стоимость создания курорта «Новая Анапа»

Ее назвал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков на церемонии ежегодной премии отельеров АМОС. По его словам, новая стоимость курорта «Новая Анапа» по проекту проекту победителя конкурса оценивается в 500 млрд рублей.

Он добавил, что часть средств получат из государственного бюджета — эти деньги планируют потратить на инженерную инфраструктуру.

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Как сообщали Юга.ру, в мае 2023 года «Новую Анапу» оценили в 1 трлн рублей. Тогда проект назвали «второй олимпийской стройкой».

Волков пояснил, что изначально объем инвестиций заявили приблизительно, а сегодня — после разработки концепции — прогноз дал более реальную оценку. Он добавил, что концепция, разработанная консорциумом под руководством компании «Творческие технологии», выиграла за счет детализированной проработки проекта.

В июле созданием курорта «Новая Анапа» интересовалось 25 инвесторов.

В декабре завершился конкурс проектов. Почитать о победившем можно здесь

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