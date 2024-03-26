Краснодарский парк «Родные просторы» девелопера ТОЧНО оценили ландшафтные дизайнеры

Группа компаний ТОЧНО (владелец — Николай Амосов) поучаствовала в профессиональном турне ландшафтных архитекторов в рамках проекта «ВСЕВПАРК»

В рамках краснодарского тура 35 ландшафтных дизайнеров посетили парк «Краснодар», питомники многолетних растений «Флорения» и аллейных деревьев «Розовый сад», а также парк в микрорайоне «Родные Просторы» федерального девелопера ТОЧНО.

Цель дизайнеров проекта «ВСЕВПАРК» — получить практику по благоустройству общественных пространств, выявить плюсы и минусы ландшафтных проектов, обменяться нестандартными решениями с коллегами из разных регионов страны.

Без хищников и мастер-классов: как живет и окупается краснодарская растенишная «Ботанка»

Архитекторы ТОЧНО провели для участников экскурсию по парку «Родные просторы», рассказали про особенности территории и ее ландшафт, поделились своим видением подбора и высадки растений.

Гости высоко оценили подход ТОЧНО к проектированию и реализации ландшафтного дизайна, отметили удачные приемы в высадке кустарников и деревьев.

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

«В турах мы оцениваем ландшафт по различным критериям — от визуальной составляющей до целесообразности посадок. Могу сказать, что «Родные просторы» — лучшая территория, которую мы видели в Краснодарском крае. Здесь есть узнаваемый дизайн-код — цветовая гамма фасадов, спортивные и детские площадки в едином стиле. Также на территории комплекса установлена навигация — таблички под деревьями, карты ЖК. Такое редко встретишь в стране», — поделилась впечатлениями директор садового центра «Юнамакс» Юлия Манукян.

«Родные просторы» — современный ландшафтный парк площадью 9 га в краснодарском поселке Знаменский. Парк разбили на несколько функциональных зон для разных групп посетителей: большой детский городок для самых маленьких гостей, скейт-парк, воркаут-зоны и тренажеры для подростков, площадка для йоги и пилатеса — для любителей спокойных занятий.



В парке есть зона с фонтаном и площадкой для мероприятий. Здесь же установили круглые светящиеся качели. На основной аллее расположили зоны отдыха с шезлонгами и удобными скамейками, скейт-площадку, баскетбольное дерево, спортплощадку с тренажерами, велодорожку и перголы для отдыха. На территории высадили более 4 000 растений 45 видов.

© Фото Сергея Журавлева, предоставлено пресс-службой ГК ТОЧНО

Где в Краснодаре увидеть первые цветущие растения: самый весенний гид

Парк качественно отличается от городской застройки за счет активного рельефа — разновысотных холмов. Такие уклоны разделяют пространство, позволяя гостям во время прогулки постоянно любоваться новыми видами. Для эффективного использования ресурсов застройщик задействовал для создания холмов грунт, который в дальнейшем пригодился при высадке растений.