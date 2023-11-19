В Кисловодске начали снимать сериал с участием турецких актеров

Ставропольский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Моисеева
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Моисеева

В Кисловодске стартовали съемки исторической мелодрамы «Княжна милосердия»

Производством сериала занимается продюсерский центр «Браво» по заказу телеканала «Россия». Съемочная группа выбрала для съемок балканских сцен окрестности Кисловодска и Пятигорска.

Главные роли в картине исполнят Денис Нурулин, Софья Присс, Мария Порошина, Александр Балуев, Дмитрий Ульянов, а так же и турецкие актеры, такие как Айсун Гюлен, Эдип Зейдан, Толга Менди и другие.

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«Кинокартина на этот раз довольно необычная. Кисловодск станет площадкой для съёмок балканских сцен. Уверен, что съемочная группа особенно оценит природные ландшафты и архитектурные достопримечательности нашего города», — написал мэр города Евгений Моисеев.

Как писали Юга.ру, в Кисловодске хотят увеличить курортный сбор до 200 рублей в сутки. Сейчас туристы платят 100 рублей.

Кино Кинопрокат Кисловодск

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