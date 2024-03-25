В Краснодарском крае спортивные мероприятия будут проводить без развлечений

Матчи будут начинать с минуты молчания в память о погибших во время террористического акта в Подмосковье, который произошел 22 марта. От развлекательных программ временно тоже решили отказаться. Как долго будут действовать новые правила, не уточняется.

Ближайшие спортивные события, которые пройдут в Краснодарском крае:





26 марта в 20:00 баскетбольный матч «Локомотив-Кубань» — «Уникс» в «Баскет-Холле», улица Пригородная, 24 (Краснодар);

29 марта в 09:00, Куборк России по гребле на байдарках и каноэ, улица Парусная, 22 (Краснодар);

30 марта в 10:00, первенство ЮФО по самбо, СК «Патриот им. А.В. Фомина», улица Дзержинского, 245 (Новороссийск);

30 марта в 16:00, гандбольный матч «Кубань» —«Ростов-Дон», «Академия гандбола» (Краснодар);

30 марта в 16:30 футбольный матч «Сочи» — «ЦСКА», стадион «Фишт», Олимпийский проспект, 15 (Сириус).

Полный спортивный календарь можно посмотреть по ссылке.