В Адыгее появятся два новых заместителя председателя Кабинета министров
Новыми заместителями председателя кабмина Адыгеи станут министр финансов республики Виктор Орлов и министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Заурбек Шу
Сейчас должность заместителя председателя Кабинета министров Адыгеи занимает Махмуд Тлехас. С выходом соответствующих указов главы региона Мурата Кумпилова в республике будет три зампредседателя кабмина.
Министры продолжат возглавлять свои ведомства наряду с исполнением новых обязанностей. Кумпилов отметил, что у Виктора Орлова и Заурбека Шу есть необходимые компетенции и профессиональный опыт.
Согласие на назначение двух зампредов кабмина республиканские парламентарии дали на XXXIV заседании Госсовета-Хасэ. Мероприятие начали с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Московской области.
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