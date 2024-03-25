В Адыгее появятся два новых заместителя председателя Кабинета министров

Новыми заместителями председателя кабмина Адыгеи станут министр финансов республики Виктор Орлов и министр цифрового развития, информационных и телекоммуникационных технологий Заурбек Шу

Сейчас должность заместителя председателя Кабинета министров Адыгеи занимает Махмуд Тлехас. С выходом соответствующих указов главы региона Мурата Кумпилова в республике будет три зампредседателя кабмина. Министры продолжат возглавлять свои ведомства наряду с исполнением новых обязанностей. Кумпилов отметил, что у Виктора Орлова и Заурбека Шу есть необходимые компетенции и профессиональный опыт.

Согласие на назначение двух зампредов кабмина республиканские парламентарии дали на XXXIV заседании Госсовета-Хасэ. Мероприятие начали с минуты молчания в память о погибших в результате теракта в Московской области.