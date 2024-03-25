Погода в Краснодарском крае 25 марта: воздух прогреется до 17 °C

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодаре и регионе 25 и 26 марта марта

В ЦГМС Кубани сообщили, что в течение дня в регионе будет переменная облачность, местами осадки. Дожди и мокрый снег ожидают вечером и ночью в предгорных районах и в горах. Ветер южной четверти 4-9 м/с, местами порывы будут достигать 12 м/с.

Температура воздуха в Краснодарском крае днем в среднем составит 12…17 °C. На Азовском побережье столбики термометров поднимутся до 9…14 °C, на Черноморском — 11…16 °C, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В Краснодаре 25 марта осадков не прогнозируют, температура воздуха составит 14…16 °C, ветер 4-9 м/с. Как сообщает сайт Метеовести, 26 марта в Краснодаре будет переменная облачность, небольшой дождь. Ночью ожидают 7...9 °C, днем 9...11 °C, ветер южный с порывами до 17 м/с.

Как ранее писали Юга.ру, жители Новороссийска 27 марта могут услышать сирены.

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Погода в Краснодарском крае 25 марта: воздух прогреется до 17 °C
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