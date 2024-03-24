Жители Новороссийска 27 марта могут услышать сирены

27 марта с 10:00 до 18:00 в Новороссийске пройдут учения. Громкоговорители заработают на территории военно-морской базы, сообщает пресс-служба мэрии города.

В администрации Новороссийска уточнили, что оповещения сопроводят двукратным включением сигнала «Внимание! Всем!». Жителей города-героя попросили соблюдать спокойствие и следить за сообщениями СМИ.



Напомним, в марте 2024 года сирены также включали в Краснодаре и в Туапсинском районе.