Жители Новороссийска 27 марта могут услышать сирены

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

На территории Новороссийской военно-морской базы проведут учения с использованием громкоговорителей

27 марта с 10:00 до 18:00 в Новороссийске пройдут учения. Громкоговорители заработают на территории военно-морской базы, сообщает пресс-служба мэрии города.

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В администрации Новороссийска уточнили, что оповещения сопроводят двукратным включением сигнала «Внимание! Всем!». Жителей города-героя попросили соблюдать спокойствие и следить за сообщениями СМИ.

Напомним, в марте 2024 года сирены также включали в Краснодаре и в Туапсинском районе.

Как писали ранее Юга.ру, в феврале в порту Новороссийска нашли 200 тонн зараженных апельсинов.

Новороссийск Учения

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Жители Новороссийска 27 марта могут услышать сирены
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