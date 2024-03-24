Спасатели предупредили об опасности пожаров в Краснодарском крае

Краснодарский край

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  • © Фото Joanne Francis, unsplash.com
    © Фото Joanne Francis, unsplash.com

На территории Кубани действует штормовое предупреждение о высокой пожароопасности

С 24 по 25 марта местами в северо-западных районах Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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В связи с этим спасатели региона рекомендуют соблюдать меры безопасности и в случае ЧС звонить: 112, 101, 01. О том, как вести себя во время опасности возникновения пожаров в городе или на природе, можно узнать здесь.

По данным МЧС Кубани, 24 марта особый противопожарный режим ввели в Туапсинском, Кущевском, Павловском и Выселковском районах. За сутки спасатели зарегистрировали один случай загорания сухой растительности, а всего с начала 2024 года — 153 случая.

Как писали ранее Юга.ру, жителям и гостям Краснодарского края до 26 марта запретил посещать леса региона.

Безопасность Выселковский район Каневской район Кущёвский район МЧС Павловский район Пожароопасность Пожары Туапсинский район Штормовые предупреждения

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