Спасатели предупредили об опасности пожаров в Краснодарском крае

В связи с этим спасатели региона рекомендуют соблюдать меры безопасности и в случае ЧС звонить: 112, 101, 01. О том, как вести себя во время опасности возникновения пожаров в городе или на природе, можно узнать здесь.



По данным МЧС Кубани, 24 марта особый противопожарный режим ввели в Туапсинском, Кущевском, Павловском и Выселковском районах. За сутки спасатели зарегистрировали один случай загорания сухой растительности, а всего с начала 2024 года — 153 случая.