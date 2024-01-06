Власти заявили о восстановлении 2,2 тыс. гектаров леса в Краснодарском крае за пять лет

«Краснодарский край присоединился к реализации национального проекта «Экология» с 2019 года. За это время нам удалось восстановить более 2,2 тыс. га леса, заготовить свыше 26 тонн семян лесных растений для дальнейшего их высаживания. Сохранение природы — один из главных приоритетов в нашем туристическом и рекреационном регионе. Также развиваем систему особо охраняемых природных территорий, создаем и расширяем лесопарковые пояса вокруг городов и промышленных центров», — сказал заместитель главы региона Роман Лузинов.

За пять лет этим занимались во многих муниципалитетах Краснодарского края, в 2023 году — в Апшеронском, Ейском, Отрадненском, Кавказском, Гулькевичском и Крымском районах. Саженцами выбирают лесообразующие породы, в том числе — черешчатый дуб, черный орех, крымская сосна и тополь.

Также чиновники напомнили, что для защиты зеленых насаждений в городах создают лесопарковые пояса. Сейчас на Кубани 16 подобных территорий общей площадью 3,5 тыс. гектаров. Они расположены вокруг Краснодара, Новороссийска, Горячего Ключа, Анапы, Армавира, Крымска, Абинска, Туапсе, Курганинска, Приморско-Ахтарска, Кореновска, Гулькевичи, Геленджика, а также вокруг поселков городского типа Ильский, Мостовской и Псебай.