Власти заявили о восстановлении 2,2 тыс. гектаров леса в Краснодарском крае за пять лет
Администрация Кубани сообщила, что для дальнейшей высадки удалось заготовить 26 тонн семян
Сайт администрации Краснодарского края рассказал, что, восстанавливая лес, специалисты заготавливают семена, расчищают и удобряют участки почвы, высаживают новые деревья и устраняют сорняки.
«Краснодарский край присоединился к реализации национального проекта «Экология» с 2019 года. За это время нам удалось восстановить более 2,2 тыс. га леса, заготовить свыше 26 тонн семян лесных растений для дальнейшего их высаживания. Сохранение природы — один из главных приоритетов в нашем туристическом и рекреационном регионе. Также развиваем систему особо охраняемых природных территорий, создаем и расширяем лесопарковые пояса вокруг городов и промышленных центров», — сказал заместитель главы региона Роман Лузинов.
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За пять лет этим занимались во многих муниципалитетах Краснодарского края, в 2023 году — в Апшеронском, Ейском, Отрадненском, Кавказском, Гулькевичском и Крымском районах. Саженцами выбирают лесообразующие породы, в том числе — черешчатый дуб, черный орех, крымская сосна и тополь.
Также чиновники напомнили, что для защиты зеленых насаждений в городах создают лесопарковые пояса. Сейчас на Кубани 16 подобных территорий общей площадью 3,5 тыс. гектаров. Они расположены вокруг Краснодара, Новороссийска, Горячего Ключа, Анапы, Армавира, Крымска, Абинска, Туапсе, Курганинска, Приморско-Ахтарска, Кореновска, Гулькевичи, Геленджика, а также вокруг поселков городского типа Ильский, Мостовской и Псебай.
Как сообщали Юга.ру, в конце августа в Геленджике случился крупнейший лесной пожар за последние восемь лет. Его тушили несколько дней на площади с 30 до 118 га. В огне погибли краснокнижные растения. На восстановление леса потребуются десятилетия.