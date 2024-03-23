Шесть мертвых дельфинов обнаружили на пляже жители Сочи

Китообразных обнаружили в течение нескольких дней практически в одном месте — между поселком Головинка и Лазурным берегом, у реки Шахе рядом с рыболовной базой.

Как сообщили в центре «Дельфа», у азовок были стерты или повреждены плавники, у одной отрезан хвост, у другой — шесть глубоких порезов на животе. Кроме того, у погибших дельфинов были колотые раны. Специалисты считают, что млекопитающие погибли в жаберных сетях.