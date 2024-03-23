Шесть мертвых дельфинов обнаружили на пляже жители Сочи
В районе Большого Сочи на пляже жители курорта нашли шесть мертвых дельфинов
Китообразных обнаружили в течение нескольких дней практически в одном месте — между поселком Головинка и Лазурным берегом, у реки Шахе рядом с рыболовной базой.
Как сообщили в центре «Дельфа», у азовок были стерты или повреждены плавники, у одной отрезан хвост, у другой — шесть глубоких порезов на животе. Кроме того, у погибших дельфинов были колотые раны. Специалисты считают, что млекопитающие погибли в жаберных сетях.
«При попадании в такие сети, китообразные застревают в них плавниками, хвостом, рострумом, не могут выбраться и тонут. Чтобы не портить орудия лова, рыбаки отрезают застрявшие части тела у погибшего дельфина», — рассказали в центре «Дельфа».
Там напомнили, что азовки — это высокоорганизованные и крайне чувствительные существа. Они занесены в Красную книгу России и нуждаются в особой защите.
Если вы нашли погибшего или пострадавшего дельфина, звоните на горячую линию центра «Дельфа» +7 (938) 888-15-95.
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