Шесть мертвых дельфинов обнаружили на пляже жители Сочи

Краснодарский край

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  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В районе Большого Сочи на пляже жители курорта нашли шесть мертвых дельфинов

Китообразных обнаружили в течение нескольких дней практически в одном месте — между поселком Головинка и Лазурным берегом, у реки Шахе рядом с рыболовной базой.

Как сообщили в центре «Дельфа», у азовок были стерты или повреждены плавники, у одной отрезан хвост, у другой — шесть глубоких порезов на животе. Кроме того, у погибших дельфинов были колотые раны. Специалисты считают, что млекопитающие погибли в жаберных сетях.

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«При попадании в такие сети, китообразные застревают в них плавниками, хвостом, рострумом, не могут выбраться и тонут. Чтобы не портить орудия лова, рыбаки отрезают застрявшие части тела у погибшего дельфина», — рассказали в центре «Дельфа».

Там напомнили, что азовки — это высокоорганизованные и крайне чувствительные существа. Они занесены в Красную книгу России и нуждаются в особой защите.

Если вы нашли погибшего или пострадавшего дельфина, звоните на горячую линию центра «Дельфа» +7 (938) 888-15-95.

Как писали Юга.ру, ветеринары не нашли особо опасных болезней у массово погибших диких голубей в Краснодарском крае.

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