В Краснодарском крае собираются строить завод по производству картона за 4,5 млрд рублей

Краснодарский край

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  • Раздельный сбор, сортировка картона © Изображение пользователя Alfonso Navarro с сайта unsplash.com
    Раздельный сбор, сортировка картона © Изображение пользователя Alfonso Navarro с сайта unsplash.com

В Краснодарском крае планируют построить комплекс по производству гофрированного картона и упаковки за 4,5 млрд рублей

Создание промышленного объекта позволит открыть до 400 новых рабочих мест. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, производство продукции будет безотходным и экологически чистым.

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«Комбинат сможет выпускать упаковку, которая всегда востребована в транспортно-логистическом комплексе, пищевой промышленности, сельском хозяйстве. Для Краснодарского края как ведущего аграрного региона, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, надо не только вырастить, но и сохранить продукцию»,— отметил Кондратьев.

Инвестором строительства выступает Павло-Посадский гофрокомбинат.

Как писали Юга.ру, под Новороссийском появится винодельческий комплекс за 1,3 млрд рублей. Для этой цели в хозяйственный оборот вовлекут более 200 га земли в хуторе Семигорский. 

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