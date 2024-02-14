В Краснодарском крае собираются строить завод по производству картона за 4,5 млрд рублей
В Краснодарском крае планируют построить комплекс по производству гофрированного картона и упаковки за 4,5 млрд рублей
Создание промышленного объекта позволит открыть до 400 новых рабочих мест. По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, производство продукции будет безотходным и экологически чистым.
«Комбинат сможет выпускать упаковку, которая всегда востребована в транспортно-логистическом комплексе, пищевой промышленности, сельском хозяйстве. Для Краснодарского края как ведущего аграрного региона, обеспечивающего продовольственную безопасность страны, надо не только вырастить, но и сохранить продукцию»,— отметил Кондратьев.
Инвестором строительства выступает Павло-Посадский гофрокомбинат.
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