В Краснодаре построят индустриальный парк за 11 млрд рублей
Власти Кубани анонсировали начало строительства индустриального парка «Копанской» в Краснодаре
Площадь индустриального парка «Копанской» составит более 38 га. Там будут производить строительные материалы. До 2033 года в индустриальный парк планируют инвестировать около 11 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, ссылаясь на слова губернатора Вениамина Кондратьева.
По словам главы Кубани, при реализации проекта создадут почти 2000 рабочих мест.
«За счет создания производств в индустриальном парке мы сможем удовлетворить потребность строительной сферы в блоках из газобетона, пластиковых окнах и металлоконструкций. Помимо этого появится новый формат помещений для размещения легких производств — лайт индастриал», — отметил руководитель компании-застройщика Денис Морозов.
Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал в своем телеграм-канале, что сейчас в городе работают три индустриальных парка. Позже в «Копанском» появятся транспорт, производственные, складские и коммерческие помещения.
Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае хотят построить завод по производству картона за 4,5 млрд рублей.