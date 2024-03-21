В Краснодаре построят индустриальный парк за 11 млрд рублей

Краснодарский край

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  • © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края
    © Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Власти Кубани анонсировали начало строительства индустриального парка «Копанской» в Краснодаре

Площадь индустриального парка «Копанской» составит более 38 га.  Там будут производить строительные материалы. До 2033 года в индустриальный парк планируют инвестировать около 11 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, ссылаясь на слова губернатора Вениамина Кондратьева.

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По словам главы Кубани, при реализации проекта создадут почти 2000 рабочих мест.

«За счет создания производств в индустриальном парке мы сможем удовлетворить потребность строительной сферы в блоках из газобетона, пластиковых окнах и металлоконструкций. Помимо этого появится новый формат помещений для размещения легких производств — лайт индастриал», — отметил руководитель компании-застройщика Денис Морозов.

Мэр Краснодара Евгений Наумов рассказал в своем телеграм-канале, что сейчас в городе работают три индустриальных парка. Позже в «Копанском» появятся транспорт, производственные, складские и коммерческие помещения.

Как писали ранее Юга.ру, в Краснодарском крае хотят построить завод по производству картона за 4,5 млрд рублей.

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