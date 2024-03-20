В курортном сезоне 2024 года между городами Белоруссии и Крымом запустят ж/д вагоны
Власти Крыма рассказали о начале ж/д сообщения с белорусскими городами
К началу курортного сезона планируют запустить прицепные вагоны из Белоруссии в Крым. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики Георгий Мурадов во время видеомоста Москва — Минск — Симферополь в пресс-центре «РИА Новости Крым».
Спрос на Крым, конкуренция с Абхазией:
«Мы говорим об этом с нашими белорусскими партнерами давно, года два. Наработки есть. Уже некоторые вагоны готовят к тому, чтобы в летний период, в туристический сезон, они ходили из Белоруссии в Крым через Крымский мост», — рассказал Мурадов.
По его словам, пока речь идет только о запуске железнодорожных вагонов, а не полноценного поезда:
«Это все зависит от турпотока. Я абсолютно убежден, что туристов из Белоруссии в Крым будет ездить много, и наберется, наверное, не на один поезд».
Зампредседателя правительства республики добавил, что, кроме Крымского моста, для ж/д перевозок пассажиров на полуостров задействуют железную дорогу через новые субъекты РФ.