В курортном сезоне 2024 года между городами Белоруссии и Крымом запустят ж/д вагоны

Краснодарский край, Крым, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Крыма рассказали о начале ж/д сообщения с белорусскими городами

К началу курортного сезона планируют запустить прицепные вагоны из Белоруссии в Крым. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики Георгий Мурадов во время видеомоста Москва — Минск — Симферополь в пресс-центре «РИА Новости Крым».

Спрос на Крым, конкуренция с Абхазией:

«Мы говорим об этом с нашими белорусскими партнерами давно, года два. Наработки есть. Уже некоторые вагоны готовят к тому, чтобы в летний период, в туристический сезон, они ходили из Белоруссии в Крым через Крымский мост», — рассказал Мурадов.

По его словам, пока речь идет только о запуске железнодорожных вагонов, а не полноценного поезда:

«Это все зависит от турпотока. Я абсолютно убежден, что туристов из Белоруссии в Крым будет ездить много, и наберется, наверное, не на один поезд».

Зампредседателя правительства республики добавил, что, кроме Крымского моста, для ж/д перевозок пассажиров на полуостров задействуют железную дорогу через новые субъекты РФ.

Напомним, что к концу 2024 года максимальную скорость на трассе между Краснодаром и Крымским мостом поднимут до 120 км/ч.

Как писали ранее Юга.ру, из Москвы в Крым запустили ежедневный поезд.

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