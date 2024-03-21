Краснодару выделили 90 млн рублей на благоустройство сквера им. Гатова
Мэрия Краснодара рассказала о получении финансирования для проведения работ в сквере им. Гатова
Из краевого бюджета на благоустройство сквера им. Гатова выделили почти 90 млн рублей. Софинансирование из городского бюджета на доработку общественной территории составит 22,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.
Столы для шахмат, бесплатные туалеты:
На главной аллее заменят тротуарное покрытие, организуют фотозоны, установят шахматные столы, тренажёры, сделают новые детские и спортивные площадки, воркаут-площадку, новую систему уличного освещения, установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники. Также в сквере появится памятник основателю Творческого объединения «Премьера» Леонарду Гатову.
По данным городской администрации, для доработки других зеленых территорий выделили 28,5 млн рублей.
В течение года работы выполнят:
- на улице Бульварное Кольцо, 5/1;
- в сквере «Прохладном»;
- на бульваре им. Котлярова;
- в сквере «Молодежном»;
- в сквере «Детском»;
- в сквере им. 80-летия образования Краснодарского края;
- в сквере «Приозерном»;
- на Николаевском бульваре.
Напомним, что в конце мая 2023 года сквер им. Гатова победил в рейтинговом голосовании по благоустройству территорий в Краснодаре. Он находится на пересечении улиц Селезнева и Стасова. Площадь благоустройства — 12 868 кв.м. Зелёная зона расположена рядом с театром «Премьера».
Как писали ранее Юга.ру, строительство сквера им. Гатова планировали начать в марте 2024 года.