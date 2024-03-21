Краснодару выделили 90 млн рублей на благоустройство сквера им. Гатова

Мэрия Краснодара рассказала о получении финансирования для проведения работ в сквере им. Гатова

Из краевого бюджета на благоустройство сквера им. Гатова выделили почти 90 млн рублей. Софинансирование из городского бюджета на доработку общественной территории составит 22,5 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Краснодара.

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На главной аллее заменят тротуарное покрытие, организуют фотозоны, установят шахматные столы, тренажёры, сделают новые детские и спортивные площадки, воркаут-площадку, новую систему уличного освещения, установят малые архитектурные формы, высадят деревья и кустарники. Также в сквере появится памятник основателю Творческого объединения «Премьера» Леонарду Гатову.



По данным городской администрации, для доработки других зеленых территорий выделили 28,5 млн рублей.



В течение года работы выполнят: на улице Бульварное Кольцо, 5/1;

в сквере «Прохладном»;

на бульваре им. Котлярова;

в сквере «Молодежном»;

в сквере «Детском»;

в сквере им. 80-летия образования Краснодарского края;

в сквере «Приозерном»;

на Николаевском бульваре.