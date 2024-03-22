В Краснодаре состоится премьера спектакля «Циники»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com
    © Фото пользователя Marco Bianchetti сайта unsplash.com

В краснодарском частном театре Veritas 28 марта и 18 апреля пройдут премьерные показы постановки «Циники» (18+)

«Акт любви в аварийном здании» — так определяет атмосферу спектакля его режиссер Павел Львов-Белов. В основе лежит одноименный роман Анатолия Мариенгофа.

Читайте также:

Действие происходит в Москве в 1918-1924 годы. Владимир страстно и без оглядки влюблен в циничную от природы Ольгу. Чтобы быть ей под стать, он начинает вести себя несвойственно. Он становится человеком, которому никогда не больно и никого не жалко.

«Чёрный юмор на грани сумасшествия, циничные замечания сквозь сжатые зубы, пылкие любовные признания на обломках старого мира — всё это спектакль «Циники», — рассказали в пресс-службе театра Veritas.

28 марта спектакль покажут в 19:30, а 18 апреля в 10:00. Стоимость билетов 800-950 рублей, купить можно здесь. Театр Veritas находится по адресу улица Красноармейская, 64.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре покажут спектакль «Резня» о буллинге и его последствиях. Действие строится вокруг подростков Брюно и Фердинанда.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения Театры

Новости

В Краснодаре состоится премьера спектакля «Циники»
Уход за губами, леопардовый принт, туфли на шпильке. Аналитики назвали главные модные тренды 2024 года в России
Курорты Краснодарского края рассказали, когда завершат горнолыжный сезон
В Крымском районе Краснодарского края появится завод по производству минеральной воды за 217 млн рублей
Власти рассказали, когда рядом с курортом «Архыз» появится аэропорт
В Сочи пройдет литературная встреча с писательницей Ольгой Птицевой

Лента новостей

Ученые предложили солить медуз из Азовского моря
Вчера, 18:25
Ученые предложили солить медуз из Азовского моря
Объясняем, зачем это нужно
«Круче сеанса психотерапии»
19 марта, 14:01 Реклама
«Круче сеанса психотерапии»
Как прошла Альфа Конфа для предпринимателей в Краснодаре
В Краснодарском крае шестилетнему Диме Сербату нужна дорогостоящая опора для стояния
Вчера, 15:38
В Краснодарском крае шестилетнему Диме Сербату нужна дорогостоящая опора для стояния
Как помочь?

Реклама на сайте