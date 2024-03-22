В Краснодаре состоится премьера спектакля «Циники»

«Акт любви в аварийном здании» — так определяет атмосферу спектакля его режиссер Павел Львов-Белов. В основе лежит одноименный роман Анатолия Мариенгофа.

Действие происходит в Москве в 1918-1924 годы. Владимир страстно и без оглядки влюблен в циничную от природы Ольгу. Чтобы быть ей под стать, он начинает вести себя несвойственно. Он становится человеком, которому никогда не больно и никого не жалко.

«Чёрный юмор на грани сумасшествия, циничные замечания сквозь сжатые зубы, пылкие любовные признания на обломках старого мира — всё это спектакль «Циники», — рассказали в пресс-службе театра Veritas.

28 марта спектакль покажут в 19:30, а 18 апреля в 10:00. Стоимость билетов 800-950 рублей, купить можно здесь. Театр Veritas находится по адресу улица Красноармейская, 64.