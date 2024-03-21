В Краснодаре покажут спектакль «Резня» о буллинге и его последствиях

По словам постановщиков, ссоры детей обычно заканчиваются синяками или шумными драками. У взрослых все гораздо хуже — их конфликты могут перерасти в настоящую войну.

Действие строится вокруг подростков Брюно и Фердинанда. Обычные мальчишки даже не подозревали, что натворила их школьная вражда. Сами того не желая, они разбудили древнего бога резни, который заставил расплачиваться за прошлые проделки их родителей.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 900 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.