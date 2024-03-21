В Краснодаре покажут спектакль «Резня» о буллинге и его последствиях

Краснодарский край

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  • © Фото cookie_studio, Freepik.com
    © Фото cookie_studio, Freepik.com

в арт-пространстве «Маяк» 31 марта состоится премьера спектакля «Резня» (18+)

По словам постановщиков, ссоры детей обычно заканчиваются синяками или шумными драками. У взрослых все гораздо хуже — их конфликты могут перерасти в настоящую войну.

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Действие строится вокруг подростков Брюно и Фердинанда. Обычные мальчишки даже не подозревали, что натворила их школьная вражда. Сами того не желая, они разбудили древнего бога резни, который заставил расплачиваться за прошлые проделки их родителей.

Начало в 20:00. Стоимость билетов 900 рублей, купить можно по ссылке. Арт-пространство «Маяк» находится по адресу улица Красная, 100.

Как писали Юга.ру, в краснодарском частном театре «Шардам» 22 марта состоится читка пьесы Ивана Андреева «Стойко падают киты». Произведение стало победителем конкурсов «Исходное событие — XXI век» и «Ремарка».

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения Театры

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В Краснодаре покажут спектакль «Резня» о буллинге и его последствиях
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