Археология кубанской смерти, мужское и женское, искусственный интеллект. В Краснодаре на выходных пройдет серия лекций

23 марта в 17:00 в арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) стартует встреча с Дмитрием Галтеловым «Искусственный интеллект заменит психолога?».

Программа:

Психолог как профессия уязвима перед искусственным интеллектом?

Сможет искусственный интеллект стать заменой психологу?

Реальна ли психотерапия искусственным интеллектом?

Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке.

23 марта в 19:00 в центре психологии и искусства «Люди-Игры» (улица Красноармейская, 45) пройдет лекция «Мужское и женское — архетип целостности». Вместе с Марго Полонской участники разберут мужские/женские типы и ранги, парные отношения.

Также попробуют ответить на вопросы: как сохранять свободу выбора и привлекать в отношения подходящих партнёров; чем отличаются страсть и зависимость от настоящей любви; как выйти из зависимых отношения и как в них никогда не попадать; как люди вступают в любовные отношения; чего мы ждём, когда влюбляемся, и как регулируется механизм влюбленности. Стоимость участия 1000 рублей, регистрация по ссылке.

23 марта в 19:00 в арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) пройдет лекция «От Свято-Фоминского до Всесвятского: археология кубанской смерти». Историк Федор Смоляков расскажет об истории дореволюционных погостов Краснодара, людях, которые там похоронены, и по ком все- таки звонит колокол. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке.

24 марта в 17:00 в арт-пространстве «Маяк» (улица Красная, 100) пройдет лекция «Рациональное и иррациональное в романе «Мастер и Маргарита». В программе: смысл романа; историчность описанных событий; особенность киноверсий. Стоимость билетов 500 рублей, купить можно по ссылке.