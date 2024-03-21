Футболисты из Парагвая тренируются в Сочи перед матчем со сборной России

В Сочи на поле центра «Мацеста» южноамериканская команда готовится к товарищескому матчу с Россией

Команда из Парагвая Даниэля Гарнеро будет тренироваться в Сочи до субботы, 23 марта. После она отправится в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Товарищеский матч сборных России и Парагвая пройдет в Москве 25 марта на стадионе «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:00.



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