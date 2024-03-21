Футболисты из Парагвая тренируются в Сочи перед матчем со сборной России

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Скриншот с сайта Российского футбольного союза https://rfs.ru/news/220082
    © Скриншот с сайта Российского футбольного союза https://rfs.ru/news/220082

В Сочи на поле центра «Мацеста» южноамериканская команда готовится к товарищескому матчу с Россией

Команда из Парагвая Даниэля Гарнеро будет тренироваться в Сочи до субботы, 23 марта. После она отправится в Москву. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

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Товарищеский матч сборных России и Парагвая пройдет в Москве 25 марта на стадионе «Динамо». Стартовый свисток прозвучит в 20:00.

Болельщиков ждет шоу-программа, автограф-сессии, развлекательные зоны для детей и взрослых. Билеты на матч можно купить на сайте официального партнера РФС. Стоимость — от 700 рублей. Информацию о покупке билетов и матче можно узнать здесь.

Напомним, что 14 марта главным тренером ФК «Краснодар» стал Мурад Мусаев. 13 марта футбольный клуб расторг контракт с Владимиром Ивичем. Накануне команда проиграла «Химкам» и покинула Кубок России.

Как писали ранее Юга.ру, ФК «Краснодар» продлил контракт с Олакунле Олусегуном.

Сочи Спорт Футбол

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