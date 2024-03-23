Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить фильм «Божья земля»

Это дебютная работа Фрэнсиса Ли в качестве режиссёра полнометражной художественной ленты. Главные роли в картине сыграли Джош О’Коннор и Алек Секаряну. Мировая премьера «Божьей земли» состоялась на кинофестивале «Сандэнс» в 2017 году.

Где-то в Йоркшире живет молодой фермер Джонни с перенесшим инсульт отцом и Мартином и бабушкой Дейрдре. Из-за болезни родителя герой вынужден самостоятельно управляться с хозяйством. В свободное от тяжелой работы время у него его есть только пьянки и разовый секс. Поняв, что не справляется с фермой, он нанимает молодого румынского мигранта Георге.

Начало в в 17:30. Встреча пройдет в здании на улице Красноармейской, 72. Стоимость — пожертвования от 300 рублей. Дополнительная информация по телефону +7 (952) 860-88-26.