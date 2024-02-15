В РЖД предложили привлекать к уголовной ответственности за нарушения ПДД на переездах

По данным директора Олега Белозерова, за 2023 год число подобных инцидентов выросло на 12% по сравнению с предыдущим периодом. 54 человека погибло. В всех случаях зафиксировали вину автомобилистов.

Скорректировать хотят ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Уголовную ответственность вплоть до тюремного срока до двух лет предлагают ввести за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий.