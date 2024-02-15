В РЖД предложили привлекать к уголовной ответственности за нарушения ПДД на переездах
Компания РЖД направила в правительство России предложения усилить ответственность для водителей, нарушающих правила проезда железнодорожных переездов
По данным директора Олега Белозерова, за 2023 год число подобных инцидентов выросло на 12% по сравнению с предыдущим периодом. 54 человека погибло. В всех случаях зафиксировали вину автомобилистов.
Скорректировать хотят ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Уголовную ответственность вплоть до тюремного срока до двух лет предлагают ввести за столкновение с поездом вне зависимости от тяжести последствий.
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Также компания предлагает усилить и административную ответственность по ст. 12.10 КоАП — выезд на переезд при запрещающем сигнале светофора. РЖД предлагает увеличить минимальный срок лишения прав до шести месяцев, максимальный — до одного года, при повторном нарушении — до двух лет.
«Случаи нарушения правил на железнодорожных путях несут в себе повышенную опасность по сравнению с иными нарушениями ПДД, санкции должны быть исключительными. Водители, выезжая на пути, блокируют транспортные коммуникации, создают угрозу жизни, здоровью и безопасности людей. Такая угроза существует как в отношении пассажиров автомобилей, поездов, так и в отношении работников железнодорожного транспорта», — заявили в РЖД.
Как писали Юга.ру, после гибели кота Твикса РЖД планируют улучшить перевозку питомцев. Экоактивист уверен, что под видом заботы в компании будут отказывать в перевозке кошек и собак.