В Ставрополе закрыли аэропорт. Самолеты примут в Минеральных Водах

Ставропольский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Губернатор Ставропольского края рассказал о временном закрытии аэропорта в столице региона

При обследовании взлетно-посадочной полосы аэропорта Ставрополя специалисты обнаружили повреждения асфальта, написал Владимир Владимиров. По словам главы региона, отремонтировать нужно около 30 кв. метров.

«Поэтому сегодня, предварительно, до 18 часов аэропорт не будет принимать и отправлять рейсы. Прилетающие борты будут перенаправлены в аэропорт Минеральные Воды. Тех, кому это актуально, прошу следить за информацией на онлайн табло», — сообщил губернатор.

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Владимир Владимиров поручил краевому Миндору оказать содействие аэропорту в проведении ремонта. О тех самолетах, которые должны были вылететь из Ставрополя 19 марта, губернатор ничего не сообщил. На какое время задержат рейсы, можно следить с помощью онлайн-табло.

Как писали Юга.ру, в строительство нового аэропорта в Краснодаре вложат больше 50 млрд рублей.

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