Аэропорт Сочи принял первый рейс обновленного самолета Ту-214

В Сочи в ночь на 3 февраля приземлился самолет Ту-214. Это первый полет обновленного воздушного судна

Из московского аэропорта «Жуковский» в Сочи прилетел самолет авиакомпании Red Wings Ту-214 с пассажирами на борту. Как рассказали в сочинском аэропорту, со следующей недели борт будет летать из «Домодедово» в Ереван и Батуми, а чуть позже появится рейс в Тель-Авив.

Вот, что рассказали в авиакомпании: «До недавнего времени все Ту-214 эксплуатировались только специальным летным отрядом «Россия», на которых летали преимущественно правительственные делегации. Red Wings первой получила сегодня возможность перевозить обычных пассажиров».

В 2023 году СМИ писали, что самолеты специального летного отряда «Россия» старше 20 лет, вероятно, продадут коммерческим компаниям. После длительного хранения судно восстановили специалисты, самолету продлили срок летной годности, теперь Ту-214 снова можно эксплуатировать.



В салоне самолета 194 кресла. Как сообщили в авиакомпании, дальность полета Ту-214 с полной пассажирской загрузкой достигает 5200 км, а максимальная (при меньшей загрузке) может превышать 7000 км. Для сравнения дальность перелета SuperJet 100 составляет соответственно 3 050 км и 4 600 км.