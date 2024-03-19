ФК «Краснодар» в марте и апреле сыграет с «Локомотивом», «Пари НН» и «Зенитом»
Стало известно расписание игр ФК «Краснодар» в РПЛ в 2024 году
31 марта в 19:30 краснодарский футбольный клуб сыграет с «Локомотивом». 6 апреля в 16:30 состоится матч с «Пари НН». Обе игры будут выездные, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».
Также 13 апреля в 17:00 быки разыграют мяч в домашнем мачте с командой «Зенита».
Игру 21-го тура против «Балтики» перенесли на конец апреля. Дату и время определят позже.
Напомним, что 14 марта главным тренером ФК «Краснодар» назначили Мурада Мусаева. 13 марта футбольный клуб расторгнул контракт с Владимиром Ивичем. Накануне команда проиграла «Химкам» и покинула Кубок России.
Как писали ранее Юга.ру, ФК «Краснодар» продлил контракт с Олакунле Олусегуном.
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