ФК «Краснодар» в марте и апреле сыграет с «Локомотивом», «Пари НН» и «Зенитом»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Стало известно расписание игр ФК «Краснодар» в РПЛ в 2024 году

31 марта в 19:30 краснодарский футбольный клуб сыграет с «Локомотивом». 6 апреля в 16:30 состоится матч с «Пари НН». Обе игры будут выездные, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

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Также 13 апреля в 17:00 быки разыграют мяч в домашнем мачте с командой «Зенита». 

Игру 21-го тура против «Балтики» перенесли на конец апреля. Дату и время определят позже.

Напомним, что 14 марта главным тренером ФК «Краснодар» назначили Мурада Мусаева. 13 марта футбольный клуб расторгнул контракт с Владимиром Ивичем. Накануне команда проиграла «Химкам» и покинула Кубок России.

Как писали ранее Юга.ру, ФК «Краснодар» продлил контракт с Олакунле Олусегуном.

Сергей Галицкий Спорт Стадион ФК «Краснодар» ФК «Краснодар» Футбол

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