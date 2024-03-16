В Сочи изменят расписание электричек из-за ремонта железной дороги
В связи с ремонтом железной дороги в Сочи изменится расписание пригородных поездов
Обновленное расписание электричек будет действовать на участке Мацеста — Сочи с 18 марта по 1 мая. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта.
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Схему движения пригородных поездов изменят на направлениях:
- Туапсе — Имеретинский курорт;
- Туапсе — Аэропорт Сочи;
- Лазаревская — Роза Хутор.
Узнать подробное расписание можно на сайте перевозчика.
Как писали ранее Юга.ру, между Москвой и Сочи запустили дополнительный «праздничный» поезд. Он будет курсировать по данному маршруту до 20 апреля.
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