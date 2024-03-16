В Сочи изменят расписание электричек из-за ремонта железной дороги

В связи с ремонтом железной дороги в Сочи изменится расписание пригородных поездов

Обновленное расписание электричек будет действовать на участке Мацеста — Сочи с 18 марта по 1 мая. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства курорта.

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Схему движения пригородных поездов изменят на направлениях: Туапсе — Имеретинский курорт;

Туапсе — Аэропорт Сочи;

Лазаревская — Роза Хутор. Узнать подробное расписание можно на сайте перевозчика.