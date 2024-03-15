Налоговый вычет на детей в России вырастет. Объясняем, как его получить
В Правительстве РФ заявили об увеличении суммы налоговых вычетов на детей в 2025 году
В 2025 году стандартные вычеты по НДФЛ на детей увеличат в два раза, заявили в кабмине. Налоговый вычет на второго ребенка составит 2,8 тыс. рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до 6 тыс. рублей в месяц.
В Правительстве также отметили, что размер годового дохода, до превышения которого применяются такие вычеты, повысят с 350 до 450 тыс. рублей.
В 2024 году суммы вычетов следующие:
- на первого и второго ребенка — 1400 рублей;
- на третьего и каждого последующего ребенка — 3000 рублей;
- на каждого ребенка-инвалида до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы, — 12 000 рублей родителям и усыновителям (6000 рублей — опекунам и попечителям).
Как получить вычет?
С помощью вычета на ребенка можно освободить часть своей зарплаты от НДФЛ. Такая мера поддержки доступна официально трудоустроенным родителям, опекунам и попечителям. Вычет можно начать получать спустя месяц после рождения ребенка.
Инструкции опубликованы на сайтах ФНС и Объясняем.рф. Вот, что нужно сделать:
- написать заявление на получение стандартного налогового вычета на ребенка (детей) на имя работодателя;
- подготовить копии документов, подтверждающих право на получение вычета на ребенка (копию свидетельства о рождении или усыновлении ребенка; если родители женаты — копию паспорта с отметкой о браке или свидетельство о регистрации брака; если ребенок является студентом — справку об обучении на дневном отделении; если у ребенка инвалидность — справку об инвалидности);
- если сотрудник является единственным родителем, дополнить комплект документов копией документа, удостоверяющего, что родитель является единственным;
- если сотрудник является опекуном или попечителем, необходимо дополнить комплект документов копией документа об опеке или попечительстве над ребенком;
- обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении стандартного налогового вычета на ребенка (детей) и копиями перечисленных документов.
Как писали Юга.ру, что в Краснодарском крае с 1 февраля 2024 года увеличилась выплата при рождении ребенка. Как ее получить, читайте здесь.