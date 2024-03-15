Налоговый вычет на детей в России вырастет. Объясняем, как его получить

В Правительстве РФ заявили об увеличении суммы налоговых вычетов на детей в 2025 году

В 2025 году стандартные вычеты по НДФЛ на детей увеличат в два раза, заявили в кабмине. Налоговый вычет на второго ребенка составит 2,8 тыс. рублей, на третьего и каждого последующего ребенка — до 6 тыс. рублей в месяц .

В Правительстве также отметили, что размер годового дохода, до превышения которого применяются такие вычеты, повысят с 350 до 450 тыс. рублей.

В 2024 году суммы вычетов следующие: на первого и второго ребенка — 1400 рублей;

на третьего и каждого последующего ребенка — 3000 рублей;

на каждого ребенка-инвалида до 18 лет или учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II группы, — 12 000 рублей родителям и усыновителям (6000 рублей — опекунам и попечителям).

Как получить вычет?

С помощью вычета на ребенка можно освободить часть своей зарплаты от НДФЛ. Такая мера поддержки доступна официально трудоустроенным родителям, опекунам и попечителям. Вычет можно начать получать спустя месяц после рождения ребенка.

Инструкции опубликованы на сайтах ФНС и Объясняем.рф. Вот, что нужно сделать: написать заявление на получение стандартного налогового вычета на ребенка (детей) на имя работодателя;

на получение стандартного налогового вычета на ребенка (детей) на имя работодателя; подготовить копии документов , подтверждающих право на получение вычета на ребенка (копию свидетельства о рождении или усыновлении ребенка; если родители женаты — копию паспорта с отметкой о браке или свидетельство о регистрации брака; если ребенок является студентом — справку об обучении на дневном отделении; если у ребенка инвалидность — справку об инвалидности);

, подтверждающих право на получение вычета на ребенка (копию свидетельства о рождении или усыновлении ребенка; если родители женаты — копию паспорта с отметкой о браке или свидетельство о регистрации брака; если ребенок является студентом — справку об обучении на дневном отделении; если у ребенка инвалидность — справку об инвалидности); если сотрудник является единственным родителем, дополнить комплект документов копией документа, удостоверяющего, что родитель является единственным;

если сотрудник является опекуном или попечителем, необходимо дополнить комплект документов копией документа об опеке или попечительстве над ребенком;

обратиться к работодателю с заявлением о предоставлении стандартного налогового вычета на ребенка (детей) и копиями перечисленных документов.